Lanzan nuevo avance de The Batman y sorprenden a todos con Catwoman

Sin duda una de las películas más esperadas del 2022 será The Batman, ya que todo este año, la producción de esta cinta se ha encargado de meter suspenso entre los seguidores al revelarles tan solo unos cuántos detalles de los que les espera si la ven.

Para sorpresa de muchos, este lunes Warner Bros dio a conocer un nuevo avance de The Batman, en el cual se revelan grandes momentos, y en especial una pelea codo a codo entre Bruce y Selina.

El segundo avance oficial del filme de Matt Reeves fue presentado en el marco del evento masivo DC Fandome en octubre de este año. Desde ese momento ha surgido más material promocional como pósters e imágenes del detrás de escena.

Ahora el filme tiene un tercer trailer titulado The Bat and The Cat, el cual se enfoca en mostrar la acción entre Bruce Wayne (Robert Pattinson) y Selina Kyle (Zoë Kravitz).

Además de estos dos grandes personajes, en el trailer también se puede ver al Pingüino interpretado por Colin Farrell, quien protagoniza una escena de persecución de autos que al parecer será para el recuerdo.

También hace su aparición el gran Alfred Pennyworth, interpretado por el inigualable Andy Serkis.

En el avance no pudo faltar Riddler (Paul Dano), el retorcido amante de los acertijos que será el principal causal de los problemas para Batman, y también para Bruce Wayne, ya que al parecer el peligroso villano sabe el secreto más profundo del multimillonario.

Como se decía al principio, el avance se centra en mostrar tanto a Bruce como a Selina y como van intercalando su relación de enemigos a posibles amantes, igual a lo que sucede en los cómics.

El trailer deja en claro que la química que generaron Robert y Zoë es única, haciendo recordar lo que representa en esta dupla en las viñetas de los cómics, en las escenas de las distintas series animadas, inclusive con Batman Vuelve de 1992, con Michael Keaton y Michelle Pfeiffer en los papeles del murciélago y la felina, respectivamente.

Por la poca información que se tiene hasta el momento, se sabe que The Batman se estrenará en cines el próximo 4 de marzo de 2022.

