Modelo es desinvitada de la boda de su mejor amiga porque se veía demasiado bien

Amigas que al parecer no lo son. Una modelo alemana compartió en TikTok cómo su supuesta mejor amiga la desinvitó de su boda porque se veía demasiado bien en el vestido que ella misma había elegido. La historia, por supuesto se hizo viral.

Alena Yildiz, de 22 años de edad, estaba emocionada por la boda de una de sus mejores amigas. Sin embargo, cuando la novia vio cómo le quedaba el vestido de dama de honor que había elegido para Alena, cambió de opinión y prefirió desinvitarla, porque ya saben... pensó que brillaría mucho más que ella.

"Mi amiga cercana me desinvitó de su boda porque pensó que me veía demasiado bien en el vestido que ELLA eligió para mí", escribió Alena junto a algunas fotografías donde mostraba cómo se le veía de espectacular el vestido.

Modelo es desinvitada a la boda de su amiga cercana porque el vestido de dama se le veía demasiado bien /

El video superó las 13 millones de reproducciones y más de 3 millones de likes. Internautas estuvieron de su lado asegurando que la amiga en realidad no lo es. Otros no creyeron la historia y dijeron que seguramente se inventó la historia para mostrar lo bien que se le veía el vestido. Algunos otros, aseguraron que no culpaban a la amiga pues Alena lucía realmente bien.