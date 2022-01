Tristan Thompson acepta que tendrá un hijo con otra mujer y pide disculpas a Khloé Kardashian

Una de las cosas más dolorosas a nivel emocional que puede experimentar una persona es la infidelidad, y más cuando no es la primera vez que la perdonas.

Hacemos referencia a lo anterior ya que algo parecido le pasó a Khloé Kardashian, quien prefirió su paz a crearse conflictos internos luego de enterarse que su pareja Tristan Thompson le había sido infiel con otra mujer y la había dejado embarazada.

Al principio todo se trato de rumores, pues Maralee Nichols, la mujer con la que Thompson habría tenido una relación fugaz, salió a dar la cara y aseguró que el hijo que estaba esperando era del basquetbolista.

Pasaron solo algunas semanas para que lo dicho por Nichols se confirmará, pues recientemente, Tristan admitió haberle sido infiel a Khloé y a través de su cuenta de Instagram reveló ante sus seguidores los resultados de la prueba de paternidad, y también pidió una disculpa a la mamá de su hija True.

“El día de hoy los resultados de la prueba de paternidad revelaron que soy padre del hijo de Maralee Nichols. Tomo completa responsabilidad de mis actos. Ahora que la paternidad ha sido aclarada estoy dispuesto a amigablemente criar a nuestro hijo”, escribió en la primera historia.

Cabe señalar que antes de aceptar las consecuencias de sus actos, Thompson se enfrentó a una demanda de manutención, la cual se negaba a aceptar.

Y luego de aceptar su paternidad, el jugador profesional lanzó una disculpa a Khloé Kardashian asegurando que ella no se merecía todo por lo que él la hizo pasar.

El basquetbolista aseguró que se hará responsable de sus acciones / Instagram/realtristan13

“Khloé, no te mereces esto. No te mereces el dolor de cabeza y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en la que te he tratado estos años. Mis acciones definitivamente no se alinean con cómo te veo. Te respeto y te amo muchísimo, a pesar de lo que puedas creer. Otra vez, realmente lo siento”, finalizó Thompson.