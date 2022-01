Confunden a Ryan Reynolds con Ben Affleck en una pizzería

¿Qué haces cuando alguien te confunde con otra persona? Aunque muchos dirían que corregir a la persona, Ryan Reynolds prefiere aprovechar la situación y seguir la corriente, pues en repetidas ocasiones lo han confundido con Ben Affleck en una pizzería de Nueva York.

La estrella de Alerta Roja contó en una entrevista con el podcast “Dear Hank and John” lo qué ocurre cada vez que visita el lugar y el como nunca se ha molestado en corregirlos: “Creen que soy Ben Affleck y nunca los corrijo”, señaló primero.

“Hay una pizzería en el East Village de Nueva York a la que he estado yendo durante años. Creen que soy Ben Affleck y nunca les he corregido... Siento que no irá bien si lo revelara”, comparte el actor.

Además, confesó a los presentadores del podcast John y Hank Green que incluso responde a preguntas que le hacen sobre Jennifer Lopez, y que los trabajadores del restaurante están convencidos de que es Affleck por su seriedad.

Imagen / Steve Granitz/FilmMagic / Getty Images “Me preguntan cómo está J.Lo, y yo digo 'genial' y simplemente cojo mi pizza y me voy. Cuando me voy, creo que dicen: 'No creo que a Ben Affleck le hagamos gracia. Tengo que ser más alegre. Tengo que cuidar de Ben'", asegura Reynolds. No le gusta obtener beneficios Aunque les siga la corriente a las personas que lo confunden, Ryan asegura que no usa la identidad equivocada a su favor: “No acepto nada, como por ejemplo que me estuvieran dando pizza gratis basándose en este factor. Procedo normalmente, como todos los demás clientes, simplemente se da que piensan que soy Ben Affleck”, relata con humor. Mom, please get off Twitter. Now. https://t.co/bcRJDxe8cH — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) April 27, 2015 TE PODRÍA INTERESAR:Ryan Reynolds anuncia su retiro temporal de la actuación Esta no es la primera vez que confunden a ambos actores por su apariencia física, pues en 2015, un fan preguntó en Twitter si alguien podía diferenciarlos y el propio Ryan bromeó escribiendo en el comentario: “Mamá, por favor, salí de Twitter. Ahora”. Ryan Gosling, la otra confusión Pero la cosa no quedo ahí, pues el actor también confesó que también ha sido confundido con Ryan Gosling, y que ha sucedido tantas veces que hasta tuvo que aclarar en sus redes sociales cómo detectar la diferencia entre los dos Ryan: “He llegado a decir: ‘Bueno, la diferencia es fácil de detectar. Ryan Gosling tiene el pelo rubio...”. Imagen / eff Kravitz/FilmMagic / Getty Images TAMBIÉN PUEDES LEER: Ryan Reynolds explica su “rivalidad” con Hugh Jackman Y para finalizar, Rynolds resalto otro rasgo que, sin lugar a dudas caracteriza a Gosling y que es muy facil para diferenciarlos: su destacado papel en Diario de una pasión. "La película habría fracasado terriblemente. Hubiera sido peor. Te lo prometo. Hubiera sido imposible de ver", afirmando entre risas que no habría obtenido ese éxito si él hubiera interpretado el papel principal.