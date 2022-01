Hombre regresa a su novia sola en taxi porque se sintió “avergonzado” de la ropa que se puso

No hay nada peor que un hombre patán, y respecto al término patán, nos referimos a aquellos que no respetan a una mujer en ningún sentido de la palabra.

Hacemos referencia de lo anterior, ya que hace poco circuló en las redes sociales el caso de una chica que a altas horas de la noche, fue enviada sola en taxi por su novio, solo porque no le pareció la forma en que estaba vestida.

La historia esta relacionada a Nikki Jabs, una bailarina y creadora de contenido que hace unos días compartió en su cuenta de TikTok una desagradable y muy triste experiencia que tuvo con un chico con el que estaba saliendo, que le hizo ver que, definitivamente, tenía que cortar contacto con él.

De acuerdo con lo que se puede ver en el video, Nikki estuvo saliendo un par de semanas con un chico llamado Greg, quien la invitó a una fiesta de su trabajo. Nikki, superemocionada, pasó horas arreglándose para verse bonita en el evento, pero, tristemente, la velada terminó incluso antes de comenzar.

Cuando fueron a cenar antes de dirigirse al evento, Greg se mostró inconforme con su atuendo, no dejaba de mirarla raro y era obvio que no le gustaba.

Ante la actitud del hombre, Nikki se dio cuenta y le preguntó que qué ocurría. Él solo le dijo que “se veía muy bonita”, pero que tal vez no era apropiado para el evento.

Cuando escuchó lo que le había dicho, Nikki trató de contener las lágrimas, pues no solo el comentario le dolió también se sintió humillada.

“Le dije que iba a usar mi ropa o me iría a casa y me respondió que me pediría un Uber. Estoy muy triste porque pasé muchísimo tiempo arreglándome para verme bonita y él me regresó a mi casa en un Uber, con un extraño. ¿Quién hace eso?".

Por supuesto que Nikki al compartir su video también mostró el atuendo que llevaba puesto, y a juzgar por lo que se ve, es un atuendo normal.

El outfit es un simple pantalón de cintura alta color ladrillo y un crop top negro de manga larga, nada del otro mundo, y mucho menos algo que ameritara tal reacción.

¿Tú qué opinas?