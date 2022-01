Kim Kardashian reacciona a la relación amorosa entre Kanye West y Julia Fox

A pesar de que su matrimonio terminó hace casi un año, el lazo que hubo entre Kim Kardashian y Kanye West sigue dando de que hablar, empezando porque ambos han decidido darse una nueva oportunidad en el amor.

Como bien se sabe, hace un par de meses Kim comenzó a ser captada en varias citas con Pete Davidson, hasta el punto en que hace apenas unas semanas confirmaron su relación.

Por otra parte, quien recientemente sorprendió a todos fue Kanye West ya que a tan solo días de conocer a Julia Fox, confirmaron su romance con unas apasionadas fotografías que comenzaron a circular en las redes sociales.

Lo cierto es que lo anterior desconcertó a muchos, ya que no habían pasado ni dos semanas desde que West había intentado por todos los medios regresar con la mayor de las Kardashian.

Tanta fue su desesperación según algunos, que hasta compró una mansión enfrente del hogar de la socialité para intentar recuperarla, y aun así no funcionó.

Aunque al principio Kim Kardashian no dijo nada al respecto de la nueva relación de su exmarido, lo cierto es que no tardó mucho en hacer un comentario, y de acuerdo con una fuente cercana a ella, reaccionó bastante bien ante la noticia, de hecho, no lo tomó demasiado en serio.

Según cuenta una fuente cercana a The Sun, "Kim piensa que es cómico cómo Kanye pasó de pedirle una nueva oportunidad a dar a conocer a su nueva chica por toda la ciudad en cuestión de días", contó dicha fuente. "Ella sabe que no es serio y que son las típicas travesuras de Kanye", añadió al citado medio.

"Kim piensa que es otro intento desesperado de ponerla celosa. A ella no le importa, está muy por encima de él en este momento, así que su pequeño juego no está funcionando. Todo lo que quiere ahora con Kanye es criar a sus hijos y que tengan una vida feliz", reveló.

Recordemos que hace cuestión de semanas, Kanye le montó un numerito importante en uno de sus conciertos, donde le pidió públicamente una nueva oportunidad a Kim, que estaba entre el público.

Antes de eso, el rapero ya había mostrado claramente sus intenciones de volver con ella y de hecho, le llegó a dar tres razones por las que deberían estar juntos. Ella tiene claro que su matrimonio con Ye es cosa del pasado y está mejor que nunca con Pete Davidson.

