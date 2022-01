Tras meses de espera, "El príncipe del rap" está de vuelta y al fin pudimos ver un adelanto de la serie que catapultó la carrera de Will Smith. Esta vez, en un tono mucho más dramático.

Hace unos meses se anunciaba un reboot de "The FreshPrince of Bel Air", conocida en México como "El príncipe del Rap". Posteriormente, Will Smith anunciaba al nuevo protagonista, Jabari Banks, quien recibió la noticia a través de una videollamada.

Ahora, la serie ha lanzado el trailer oficial de "Bel-Air", el drama basado en la comedia de los años 90.

Una versión sin comedia de "El Príncipe del Rap"

Aunque el argumento es prácticamente el mismo (Will se mete en problemas en su ciudad por lo que lo mandan a vivir con sus tíos a Bel Air), la serie abordará temas mucho más profundos como las consecuencias de la vida en el barrio, la inseguridad, las peleas y hasta el uso de armas.

Al inicio del trailer, se puede ver cómo Will llega con su nueva familia, tras diez años de no verse. Parece un conmovedor reencuentro pero poco a poco nos damos cuenta que existe una fuerte razón por la que él está ahí. Recuerdos del joven nos muestran que Will fue arrestado por una pelea en un partido callejero de básquetbol donde después de enfrentarse a golpes, el joven saca un arma.

Sin embargo, la llegada a la nueva ciudad, con su familia rica, no es nada fácil. Will tendrá que aprovechar su segunda oportunidad en un mundo donde lo rechazan y debe encontrar de nuevo sí identidad.

"Bel-Air" se estrenará el próximo 13 de febrero en la plataforma Peacock.

La idea de la serie salió de un video viral

Un reboot de "Bel-Air" no estaba en los planes de Will Smith. Sin embargo, en 2020, Morgan Cooper, un creador se contenido, hizo un video tipo trailer de cómo habría sido la serie si su enfoque hubiera sido más hacia los problemas juveniles y sus consecuencias. El video se hizo tan viral que llegó a ojos de Will Smith, quien no dudó en empezar el proyecto.

Su nuevo protagonista, Jabari Banks, hizo el casting para la serie apenas recién graduado de la escuela de actuación. Conoce toda la historia aquí.