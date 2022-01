Tom Holland podría convertirse en el anfitrión de los Premios Óscar

Durante dos años consecutivos, y tras la pandemia ocasionada por el coronavirus, los Premios Oscar han llevado a cabo sus ediciones sin un anfitrión, pero la Academia de Hollywood ha anunciado que eso cambiará en este año, y los nombres de los posibles presentadores comienzan a sonar.

Un nombre suena bastante fuerte entre las apuestas: Tom Holland. El actor de Spider-Man ya se encuentra en la mira para conducir la edición número 94 de los premios este próximo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood.

Imagen / Rich Fury/Getty Images

Según información proporcionada por The Hollywood Reporter, los directivos de la Academia ya se han puesto en contacto Holland analizar la posibilidad de que este se convierta en anfitrión.

Los rumores comenzaron a crecer después de que el actor mostrará su interés por participar en el evento, pero en otra perspectiva, esto durante una entrevista para el medio antes mencionado en dónde, en un principio se negó.

"Tal vez en el futuro, pero con toda sinceridad, estoy demasiado ocupado en este momento. No tengo tiempo. Tengo que hacer una gira de prensa de 'Uncharted', y luego empiezo a rodar a principios de marzo para 'The Crowded Room' de Apple TV+ que me va a quitar mucho tiempo y definitivamente es el papel más difícil que he asumido jamás. Así que tal vez algún día en el futuro. Pero no, no ahora mismo", comentó en primer instancia el actor.

Pero tras terminar la entrevista telefónica, Tom decidió retractarse, por lo que contacto de nuevo al medio y aseguró que si se lo pidieran, estaría encantado de hacerlo.

“Fui al baño y me miré a mí mismo en el espejo y dije: ´¿Qué clase de idiota no sería el anfitrión de los Oscar?´Así que sí, sí me lo piden, lo haría, y sería muy divertido. Realmente lo disfrutaría”, detalló Holland.

La posibilidad de que Holland sea el anfitrión de la ceremonia de 2022 podría tratarse de una estrategia, pues una figura de plena actualidad y con una gran conexión con el público joven podría aumentar sus telespectadores tras su caída desde 2017.

Recordemos que Jimmy Kimmel fue la última celebridad frente de los Premios de la Academia en 2018, desde entonces los galardones fueron entregados por presentadores de reconocimiento internacional, pero no tuvieron un anfitrión que llevara con cautela todo el evento.