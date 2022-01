Conoce la fecha en la que ‘Spiderman: No Way Home’ llegara a plataformas como Netflix

Sin duda, una de las películas con más éxito de los últimos meses es ’Spiderman: No Way Home’, pues desde que se anunció la fecha de su estreno en las salas de cine, los boletos se agotaron de inmediato, y aunado a eso, en poco tiempo se convirtió en una de las cintas más taquilleras de los últimos tiempos.

Por las experiencias que se pueden leer en las redes sociales, sabemos que cuando fue el estreno de esta película, muchos no tuvieron la oportunidad de ir al estreno debido a que no alcanzaron boletos o porque justo en ese día los revendieron a precios muy elevados.

Por lo anterior, no es difícil suponer la decisión de muchos de ir después, aunque no fuera el mismo día del estreno.

Si por casualidad, eres de las personas que a la fecha no ha visto esta increíble película (las criticas lo dicen), te compartimos la noticia de pronto llegará a las plataformas de streaming más populares del momento.

A pesar de que existen plataformas como Netflix que son muy famosas y que casi todo el mundo tiene, Marvel Studios no les dará prioridad a que muestren dicha película, aunque la opción no está descartada.

De hecho, serán Vudu y Starz Play quienes podrán presumir contar con la más reciente cinta del arácnido antes que otra plataforma. En el caso de Vudu, la cinta estará disponible el próximo 28 de febrero en su sección de compras por 20 dólares.

Mientras que Starz Play, servicio premium en Estados Unidos, se especula será el segundo sitio en presentar Spiderman: No way home en formato streaming.

Pero, ¿cuándo llegará a las otras plataformas?

Cabe mencionar que las plataformas de Netflix y HBO Max anunciaron semanas atrás que 'Spiderman: No way home' llegaría a su catálogo durante los primeros meses de 2022, posiblemente entre marzo y abril, luego de llegar a un acuerdo con Sony Pictures para contar los estrenos más recientes de la productora.

Y es por los acuerdos anteriormente señalados, que Disney+ sería la única de las plataformas que no cuente con la cinta en su catálogo. Un hecho insólito al tomar en cuenta que el servicio de streaming del ratón cuenta con todas las producciones del MCU, incluídas las más recientes como ‘Shang-Chi’ y ‘Eternals’.

En el caso de aplicaciones como Amazon Prime Video, Google Play, Cinépolis klic o Apple Tv, se contempla que estrenen 'Spiderman: No Way Home' en su sección de compras, donde podrás adquirirla por un costo adicional.

Si aún sabiendo lo anterior no estás dispuesto a esperar tanto, te comentamos que 'Spiderman: No Way Home' sigue disponible en varias salas de cine del país.