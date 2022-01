Jaden Smith podría ser Miles Morales en el ‘live action’ de ‘Spider-Man: un nuevo universo’

Desde el debut de Miles Morales en "Spider-Man: Into the Spider-Verse", el personaje ha ido tomando fama entre los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel, y los rumores sobre un live-action del personaje son cada vez mayores, y Jaden Smith podría haber confirmado su participación.

Fue a través de una publicación realizada a través de su cuenta de Twitter en dónde el actor compartió una fotografía en donde se dejó ver con una máscara de 'Spider-Man', y la cual compartió junto al mensaje: “¿Dónde estás? Estoy tratando columpiarme por ahí".

La publicación avivó más los rumores que el famoso insider MyTimeToShineHello mencionó que Marvel ya se habría puesto en contacto con Smith para ofrecerle un papel en el MCU, aunque dicha información aun no ha sido confirmado de manera oficial.

Desde ese entonces, Jaden ha encabezado las listas de los fanáticos, quienes han propuesto algunos actores para dar vida a Miles Morales como Caleb McLaughlin de Stranger Things o el mexicano Benny Emmanuel, quien ha mostrado su deseo de pertenecer al Universo Cinematográfico de Marvel.

Pero a Jaden Smith, que debutó en el cine en el drama biográfico The Pursuit of Happyness, junto a su padre, y que ha tenido participación en la postapocalíptica, After Earth, y protagonizó a Dre Parker en Karate Kid al lado del legendario Jackie Chan, no es la primera vez que lo relacionan con un superhéroe.

Y es que hace unos años surgió el rumor, gracias a que el actor de The Walking Dead, Tyler James Williams dijera que Smith podría interpretar al superhéroe Static Shock, y que se alegraba de que "Static Shock se hiciera con Jaden".

¿Quién es Miles Morales?

Miles Morales es un adolescente de ascendencia afroamericana y latina que también pertenece a las calles de Nueva York. Es un Spider-Man con poderes eléctricos, ya que fue mordido por una araña modificada genéticamente por Norman Osborn. Desde sus inicios, batalló con las críticas de los lectores, pero hoy ha ganado su lugar en el cine y los videojuegos.

Sony estrenará este año su cinta animada: "Spider-Man: Across the Spider-Verse", cuya trama podría preparar el ingreso del arácnido de Queens al UCM.

Ahora, los fans de Marvel piden a gritos que se confirme quien podría ser el indicado para interpretar a Miles, por lo que sólo queda esperar para que Marvel confirme o desmienta la participación de Jaden.