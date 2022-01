Madre nombra a su bebé Lucifer y le llueven críticas en redes sociales

Dicen que el elegir el nombre para los hijos, va más allá de lo que suene bonito, este sin duda definirá cómo se presenta al mundo y al mismo tiempo, su propia identidad. Por eso, cuando una joven de 27 años nombró a su bebé como Lucifer, internautas inmediatamente la criticaron.

La historia se hizo viral en TikTok. Josie Barns, con nombre de usuario @gingey1994, llamó la atención luego de revelar en la red social, que su bebé, de apenas unos meses de edad, tiene de nombre "Lucifer".

En uno de sus videos, Josie compartió un video donde cuenta la historia de cómo después de varios años de intentar tener hijos y tras un diagnóstico poco favorable para su salud, el milagro de un bebé llegó a su vida en 2021. Y aunque ella está feliz por cada momento con él, desde ese video se ha enfrentado a las críticas pues ahí declaró que su bebé tenía el nombre de "Lucifer".

"Bienvenido mi bebé Lucifer", escribió la mujer en el video que en poco tiempo comenzó a recibir miles de críticas por el nombre que eligió para su hijo, a tal grado que la mujer terminó desactivando los comentarios de todas sus publicaciones.

En una entrevista para el programa británico Jeremy Kyle Show, la mujer contó que se imaginaba que el nombre no sería bien recibido por la gente pero que ha recibido hasta amenazas de muerte, algo que jamás imaginó.

"Todas estas amenazas de muerte son horribles y me aterrorizan Cuando escogí su nombre, sabía que a la gente no le gustaría, pero no imaginaba hasta dónde podía llegar el odio", declaró.

Aunque en la cultura popular, el nombre de Lucifer hace referencia al ángel que se rebeló en contra de Dios y que representa la maldad en el mundo, Josie aseguró que para ella, el nombre de su bebé hace referencia a su otro significado que es "lucero" y "portador de luz" y que se relaciona al milagro que fue en la vida de la mujer, el poder tener al niño.

"Nunca pensé que podría tener otro hijo, y cuando llegó Lucifer, supe que sería el último bebé que tendría", destacó en la entrevista.

Aunque Josie y el bebé Lucifer han recibido muchas críticas, otros la defienden asegurando que es un nombre muy bonito y que respetan su decisión.