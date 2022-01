“Yo comparto lo que me nace”: Danna Paola se cansa de justificar su ausencia de las redes

Danna Paola es una de las artistas más populares a nivel mundial de los últimos años, y no es para menos pues su gran talento y personalidad la han llevado a desarrollar proyectos como cantante y actriz muy exitosos.

Debido a que su carrera ha subido como la espuma, cada vez son más las personas que están al pendiente de su vida a través de las redes sociales.

Y es que en estas plataformas es común ver el estilo de vida, pasatiempos y gustos en general de grandes celebridades, por lo que para nada es de extrañarnos que tenga a tantos fans esperando por una publicación suya.

Respecto a lo anterior, tenía varios días que la cantante no compartía nada en sus cuentas, y de inmediato los comentarios de internautas no se hicieron esperar pues muchos comenzaron a preguntarse si estaba bien o le había pasado algo.

Contrario a las especulaciones, Danna Paola se dio a la tarea de compartir un fuerte mensaje en su cuenta de Twitter, en el cual aseguraba que ella compartiría algo de su vida personal cuando le naciera, evitando así las presiones sociales.

"Yo comparto lo que me nace; mi música, proyectos y lo que tengo que compartir, sólo que dejé de preocuparme por presionar a mi persona por hacerlo y sentirme mal por no hacerlo. Eso no cambia cuánto me importa conectar con ustedes", escribió en Twitter.

La también actriz dejó ver que podría estar preparando un nuevo proyecto musical, pues detalló que la espera y su ausencia en redes sociales "valdrá la pena". Además, hizo un llamado a sus seguidores a que no se dejen presionar y compartan lo que aman en sus redes sociales.

Además de su contundente mensaje, la cantante compartió algunos videos a través de sus historias en Instagram, en donde recalcó lo que publicó en Twitter reflexionando sobre la presencia de la gente en redes sociales.

“He estado analizando la vida últimamente y he dejado de pelearme mucho con este mundo de internet, qué tan adicto se ha vuelto el ser humano en compartir su día a día, no por ser figura pública, realmente todo el mundo”, dijo la cantante.

“¿No se dan cuenta que nos hemos vuelto adictos a compartir tu vida sin que nadie te lo pida? No es hate, es una reflexión de que a veces yo me he sentido mal por no postear. Se ha vuelto casi casi una obligación compartir lo que haces”, añadió.