Hombre encuentra a su esposa de la mano de su amante en una combi

No hay nada peor para una persona que una infidelidad, y desafortunadamente no está bajo el control de nadie que otro ser sea totalmente leal a un compromiso.

La historia que te contaremos a continuación retrata precisamente esta situación, pues un hombre descubrió a su esposa siéndole infiel con otro en una combi.

Por lo que circula en las redes sociales, se sabe que el hombre los descubrió justo cuando su esposa tomaba de la mano a su amante.

En la grabación corta se puede ver a un hombre reclamándole a su esposa por serle infiel. Al parecer, días antes el hombre ya había sido advertido por algunas personas, pero él había decidido creer en su esposa y no en los rumores.

“Por qué vienes con él, qué casualidad, si ya me lo habían dicho, pero no lo quería creer, ¿por qué me engañas?”, preguntó el hombre alterado.

Tras la confrontación y aunque en un principio la mujer lo negara, el otro hombre interrumpió la conversación para afirmar que si mantenían una relación y que no le importaba lo que los demás pensaran, “ya se decidió por mí”, argumentó.

Por si fuera poco lo anterior, el hombre engañado confrontó al amante y lo exhibió diciendo que él también era un hombre casado y que no sólo estaba destruyendo un matrimonio, sino dos.

“Tú cállate, porque ni siquiera andas como hombre libre, él es casado, tu esposa me lo dijo. Ya destruiste un matrimonio y ahora quieres destruir el de nosotros”, dijo el esposo.

Pero la terrible escena no terminó ahí, el hombre se puso a llorar.

¿Tú qué hubieras hecho?