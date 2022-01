Elliot Page estrena documental sobre la transición de género

Elliot Page sorprendió al mundo al anunciar que pronto presentará el documental Into My Name en el Festival de Cine de Berlín.

Y es que dicha producción causa relevancia ya que abordará una perspectiva poco conocida de la comunidad transgénero.

En dicha cinta, Page será el actor y también el productor, y la creación correrá a cargo de la dirección del italiano Nicolò Bassetti.

Como sabemos, en los últimos años Elliot se ha convertido en una figura importante para la comunidad trans, ya que con sus acciones e iniciativas han ayudado a que tengan más visibilidad.

Con su más reciente trabajo espera llevar su activismo más allá de lo pensado, pues en esta película además de actuar, será productor.

“Lo que más me llama la atención de ‘Nel Mio Nome’ es la forma tan ingeniosa e intencional en la que se presentan todas las diferentes piezas que conforman la identidad de una persona”.

“Además, saber que Bassetti consultó de cerca a su hijo trans durante la producción es muy hermoso para mí. Creo que la experiencia vivida y el aporte son claros en la perspectiva de la película. Me siento honrado de estar a bordo y no puedo esperar a que todos lo vean”, dijo Elliot.

Cabe destacar que este documental intenta mostrar todas las piezas, pensamientos y procesos que conforman la identidad de una persona. Todo con un tinte humanitario, pues, como ya lo dijo el actor, el proyecto está basado tanto en su experiencia personal como en la de Bassetti, quien fue un pilar crucial en la transición de su hijo Matteo.

“Mi experiencia personal como padre me ha permitido, como director, encontrar la seguridad necesaria para acercarme a los protagonistas de esta historia, ahondar en sus emociones y establecer una relación íntima basada en la confianza y la complicidad”.

"Estoy realmente agradecido con Elliot por agregar su perspectiva vivida para ayudar a nuestra película a encontrar su camino en el mundo”, aseguró Nicolò Bassetti.

