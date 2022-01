When We Were Young: Confirmados, boletos y todo sobre la nostalgia a lo emo

Lo emo está de vuelta. Saca el flequillo que tape la mitad de tu rostro y el delineador negro a todo lo que da porque el festival "When We Were Young" traerá lo mejor de la música punk rock y happy punk de los 2000 y viene con un lineup que nadie querrá perderse.

Era el inicio de una era y muchos creíamos que el mundo no valía la pena. Sin embargo, artistas alrededor del mundo nos demostraban que sentirse así no estaba mal, es más, eso era ser cool. Por eso, la nostalgia de traerlos de vuelta ha invadido nuestras venas.

Line up When We Were Young

Artistas como Avril Lavigne, My Chemical Romance, Paramore, AFI, We The Kings, se reunirán en el "When We Were Young Fest", un festival dedicado a la música happy punk de los años 2000.

Boletos para When We Were Young

El "When We Were Young" se celebrará el próximo 22 de octubre en Las Vegas Festival Grounds. La venta de boletos estará disponible a partir de este 21 de enero a través de su sitio oficial. El costo es de 19.99 dólares (aproximadamente 407 pesos mexicanos).

Artistas confirmados para el "When We Were Young"

El festival lanzó el line up completo, nosotros te damos la lista de los más relevantes: