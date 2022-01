God of War en PC: Una de las mejores adaptaciones de PlayStation a la Master Race

God of War hizo su debut hace ya 4 años en la PlayStation 4 siendo un rotundo éxito en ventas y con la crítica. Durante este periodo, mucho se especuló si Sony iba a traer sus exclusivas a PC; del mismo modo que Microsoft lo estado haciendo durante años. Poco a poco el catálogo de la compañía fue engrosando las filas de Steam. Sin embargo, estas adaptaciones no habían sido del todo exitosas en el aspecto técnico, salvo por Days Gone. Un claro ejemplo de ello fue Horizon Zero Dawn, cuyo lanzamiento para computadora estuvo lleno de problemas y errores. Le tomó mucho tiempo a la compañía revertir estos desaciertos, por lo que muchos se dudaba de la calidad de God of War al llegar a esta plataforma. Afortunadamente, aprendieron de sus errores y estamos ante una de las mejores adaptaciones de PlayStation a PC hasta ahora.

Pongámonos técnicos

Puedes encontrar la reseña original del título en la siguiente liga. Esto, para que te des una idea sobre el juego en general; ya que en esta ocasión cubriremos más los aspectos técnicos de esta adaptación.

Empecemos abiertamente por el más evidente: la calidad de sus gráficos. Ésta es la configuración de la PC donde probamos el juego:

Procesador Intel Core i5-12600K

Enfriamiento líquido Asus ROG Strix LC 240 RGB

Motherboard Asus ROG Strix Z690-F GAMING WI-FI

Memoria RAM: 16GB Kingston FURY Beast Black DDR5

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3070

Sistema Operativo: Windows 11

Tuvimos la oportunidad de probarlo en tres diferentes resoluciones: 1080p, 1440p y 4K. En todas ellas el desempeño fue impecable. Para la mayor resolución (4K), probamos todos los detalles en Alta; obteniendo alrededor de 40 a 45 cuadros por segundo. Sin embargo, utilizando la tecnología DLSS de NVIDIA, logramos mantener el juego a constantes 60 cuadros por segundo con la calidad más alta y V-sync. En el caso de las resoluciones 1080p y 1440p, el conteo de cuadros sube hasta más de 100. Es aquí donde otra tecnología de NVIDIA entra en acción: Reflex. Ésta ayuda a disminuir la latencia de input cuando el juego está corriendo a una tasa de cuadros por segundo muy alta. Además de toda esta tecnología, también cuenta con soporte para monitores ultra anchos. Por último también podemos confirmar que el instalarlo en un SSD aumenta considerablemente su desempeño y sus tiempos de carga.

Valor por tu dinero Sí ya jugaste el original hace 4 años realmente hay poco que te pueda traer de nuevo al título. Sin embargo, si te lo has perdido todo este tiempo, es una recomendación obligada para cualquier jugador de PC. Además el título se vende por debajo del costo original, lo que lo convierte en una opción indiscutible para que ellos que son entusiastas de la PC. Conclusión God of War en PC es sin duda la mejor versión de este clásico de PlayStation hasta ahora. Tal vez haya pasado casi media década después de su lanzamiento, pero esto no le resta importancia desde el punto de vista técnico y de su ejecución. Si tienes una computadora robusta que sea capaz de correrlo, no solo estarás ante uno de los mejores juegos de los últimos años; sino que también estarás corriendo la versión definitiva de este juego. Su historia y su jugabilidad son tan buenas, que se han mantenido con el tiempo como un buen vino. Podemos afirmar, sin lugar a duda, que ésta es la versión definitiva de este juego. Calificación: 9.5 Por Rolando Vera Estreno mañana con #RTXOn 👀



Mira el más reciente trailer de God Of War Ultra Wide para PC 👉 https://t.co/V2jJ4kKlvN pic.twitter.com/vB6T9hcDGu — NVIDIA GeForce LA (@NVIDIAGeForceLA) January 13, 2022