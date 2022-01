“Soy demasiado bonita para trabajar”: Chica presume cómo su ‘sugar daddy’ le da todo lo que le pide

Alyssa a demás de compartir los lujos que le dan, también ha hablado acerca del compromiso que tiene con su novio, quien al parecer fue quien le dijo que “es demasiado bonita para trabajar”.

Por dicho comentario, la joven decidió renunciar a su empleo y ahora solo se dedican compartir su tiempo a lado de su prometido.

En uno de sus videos, Alyssa asegura que para ella, todos los días son como Navidad, porque su novio la tiene tan mimada que siempre la llena de regalos.

Al parecer fue el hombre quien le dijo que era muy bonita para trabajar / Internet

“Las chicas atractivas no tienen que pedir regalos para Navidad porque las chicas atractivas reciben Navidad todo el año”.

Por lo que cuenta la tiktoker, conoció a su prometido hace tres años a través de una aplicación de citas y aseguran que tuvieron química desde el primer momento en que se vieron. De hecho, la chica asegura que aunque se llevan 34 años de diferencia, eso no ha sido impedimento para estar juntos.

“Peter es un jugador profesional que tiene el dinero necesario para darle una vida llena de lujos”.

Ante su peculiar estilo de vida, Alyssa ha sido criticada constantemente, pues no es la primera vez que asegura haber salido con hombres mayores.

“Siempre me han atraído los hombres mayores; la gente piensa que solo me gustan los hombres mayores que mi padre, lo que no es cierto porque cuando tenía 18 años, tuve múltiples relaciones con personas mayores de 20 años, hasta los 40”.

Alyssa asegura que cuando salía con chicos de su edad, estaban más preocupados por jugar a una relación casual y nunca se comprometían. En cambio, sus relaciones con hombres mayores han sido más estables, maduras, sin drama y la hacen sentir especial.

A pesar de las críticas que reciben diariamente en redes, a ellos parece no importarles, pues disfrutan de su amor y su estilo de vida. Aunque aún hay conflicto con respecto a las relaciones con diferencia de edad, conforme pasa el tiempo, es algo más común.

“Tenía dudas de que la gente nos mirara al principio, pero ahora me siento muy cómoda con el afecto público hacia él y somos como cualquier otra pareja normal”.