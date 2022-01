Aseguran que Belinda rechazó proyecto importante al no haber un elenco “a su altura”

Belinda es una de las artistas que más dio de que hablar el año pasado, empezando por su compromiso con el cantante Christian Nodal.

Este par ha estado en la mira de todos, pues en múltiples ocasiones se ha dicho que tienen peleas, altibajos emocionales e incluso que su relación esta fallando tanto al punto de que podrían terminar con ella, sin embargo, siempre han salido a flote, pues el compromiso sigue en pie.

Recientemente, Belinda llamó la atención de todos, y esta vez en solitario, ya que aseguran que rechazó un proyecto importante, al asegurar que el elenco no estaba “a su altura”.

Aunado a lo anterior, muchos aseguran que la cantante rechazó dicho trabajo para pasar más tiempo con su prometido Christian Nodal.

Por la poca información que se tiene, se sabe que los productores de un concierto la buscaron para que fuera la estrella de un proyecto musical, sin embargo, no contaban con la respuesta de la cantante, pues a pesar de ofrecerle un jugoso contrato, ella lo rechazó.

De acuerdo con la periodista Martha Figueroa, Ari Borovoy pensaba presentarla como parte de la gira 2000's Pop Tour “como megaestrella punta de lanza porque dijeron con que Belinda vaya a los conciertos se nos va a llenar”.

¿A qué artistas “les hizo el feo” Belinda?

A lo anterior, se sabe que ella les explicó que “el elenco no estaba a su altura” y que prefería quedarse con su actual prometido Christian Nodal.

“Nos enteramos que le ofrecieron el contrato más caro de BoBo Producciones; o sea, de la compañía de Ari Borovoy, y que no aceptó. Y que le dijeron: ‘cómo si es un dineral y tú vas a ser la estrella y todo mundo va a estar alrededor tuyo y no sé qué’; ah pues que no ‘que el elenco no está a su altura, que ella no se anda codeando con cualquiera y que mejor se quedaba con su Nodal’, que no tenía porque estar perdiendo el tiempo en esos conciertos”, comentó Figueroa en “Con permiso”.

Cabe mencionar que los artistas con los que “Beli” presuntamente no quiso codearse son: Paty Cantú, Motel, Playa Limbo, Kudai, Bacilos, PeeWee, Fanny Lu, Nicki Clan y Yahir.