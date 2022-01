Andrew Garfield condiciona a los que quieran saludarlo en la calle y pide que no lo odien por eso

Uno de los actores más populares del momento es Andrew Garfield, pues su aparición en ’Spider-Man: No Way Home’ ha hecho que los seguidores que tiene alrededor del mundo estén al pendiente de su vida en general.

Relacionado a lo anterior, recientemente el actor llamó la atención de todos sus seguidores de las redes sociales, luego de dar a conocer la pauta bajo la cual decide si conversa con alguien o no.

Y es que el actor explicó que aunque le gusta hablar con todos sus fans porque siempre tienen algo interesante que contarle, lo cierto es que dejó en claro ‘cómo elige’ con quién sí hablar y con quién pasar de largo.

De hecho, confesó haber puesto una condición para saludar a sus fans en la calle después de experimentar varias situaciones incómodas por las que se vio en la necesidad de establecer algunos límites.

Uno de las condiciones más sobresalientes que el actor pidió ‘no ser tratado como una superestrella’. El Hombre Araña no quiere que la gente lo vea como una estrella, sino que se acerquen a él y lo vean como alguien ordinario, pues si ve que alguien llega muy emocionado y sólo quiere conocer al actor y no al individuo, fingirá que en realidad no es él.

“Si alguien se acerca y me pregunta ‘Oye, ¿eres Andrew Garfield?’, puedo sentir la energía con la que hacen esa pregunta, pues no quieren hablar conmigo como persona, entonces sólo les digo que me parezco demasiado a Andrew”, comentó el actor.

El actor solo pidió que lo vean como alguien normal y con quien pueden charlar, pues sabe que puede compartir muchas cosas, más allá de su vida actoral.

“Si soy ese Andrew Garfield al que están buscando, entonces diré que sí. Me doy permiso de ser ordinario, de ser simplemente una persona. Si alguien está abierto a eso, a que sea una persona normal y no una celebridad, entonces podremos tener una maravillosa conversación”, sentenció Andrew Garfield.

