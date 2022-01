Andrew Garfield le ocultó a Emma Stone su aparición en No Way Home

Andrew Garfield le ocultó a Emma Stone su partición en Spider-Man: No Way Home / Bennett Raglin/BET / Getty Images

En una entrevista, Andrew Garfield confesó cómo fue que le contó a Emma Stone que volvería a ser Spider-Man, o más bien, cómo no se lo dijo y se burló para evitar contarle la verdad.

Emma Stone le mandó un mensaje a Andrew Garfield para que le contara sobre su regreso como "Spider-Man". "No sé de qué me estás hablando", decía entre risas / Foc Kan / Getty Images

"Emma me mensajeó diciéndome '¿Estás en la nueva de Spider-Man de Disney?' y yo era así de 'No sé de qué me estás hablando'", dijo entre risas.

"Ella seguía y me decía 'cállate, solo dime' y yo le decía 'Honestamente no...' es que esto es tan gracioso". El reportero le preguntó que si entonces jamás se lo confesó y él respondió "no y de hecho no me creía y me decía, eres un tonto".

Andrew Garfield reveals he kept denying to Emma Stone that he was in #SpiderManNoWayHomepic.twitter.com/rn3vdqs0nx — Film Updates (@FilmUpdates) January 17, 2022

Ahora podemos darnos cuenta que Andrew Garfield es el que mejor sabe guardar secretos, a diferencia de Tom Holland que sin quererlo, aprovecha cualquier momento para contar una parte de la historia.

El regreso de Andrew Garfield y Tobey Maguire

Por meses, los rumores del regreso de Andrew Garfield y Tobey Maguire en la nueva película de "Spider-Man", no dejaban de crecer. Fotos y videos del rodaje mostraban lo que podría parecer a los actores en el set. Fue hasta el estreno que los fans pudieron confirmarlo pues todos supieron mantener en secreto.

De hecho, hace unas semanas, Andrew Garfield contó que él y Tobey Maguire tuvieron que ver el estreno de la película en una sala de cine común. Con gorra y cubrebocas, la vieron junto a decenas de fans que no sabían que compartían la función con los protagonistas de la historia.