J Balvin le hace el día a un niño que sufría de burlas por usar tenis pirata

No hay nada más conmovedor que un niño siendo agradecido por lo que tiene, y esto lo decimos porque hoy te contaremos la historia de uno que se hizo viral en las redes sociales luego asegurar que se sentía muy feliz por tener unos tenis aunque fueran piratas, pues su madre se los había regalado en navidad.

“No me importa que mis tenis sean piratas, para los que me dijeron que eran piratas en el video anterior, pero a mí me gustan mucho”. Fueron las palabras que un niño mexicano expresó en un video publicado en su cuenta de TikTok @xxxbrunocion, luego de ser criticado por usar un calzado apócrifo de los Air Jordan 1 Retro High J Balvin, en una publicación anterior en la que promocionaba el negocio de su papá.

Aunado a lo anterior el menor contó la razón por la que esos tenis eran importantes para él: “fue un regalo de Navidad de mi mamá, entonces, no me van a lastimar”.

El muchacho jamás se imaginó la respuesta positiva que generaría en los internautas, pues muchas personas le dejaron decenas de comentarios y likes.

Por si fuera poco con lo anterior, la publicación del niño llegó hasta el mismísimo J Balvin, quien al poco tiempo compartió un video en su perfil de TikTok en el cual aseguraba que le iban a llegar unos tenis.

“Te van a llegar los tenis. Más personas como tú. Gracias por estar agradecido con tu familia y a los que te aman. Ya te llegan”, dijo en el video.

Junto a la grabación, el cantante colombiano escribió: “ya te van a llegar tus Jordan-Air Balvin, celebro a las personas como tú, agradecidas”.

Cabe mencionar que los Air Jordan 1 Retro High J Balvin salieron a la venta en el 2020; es un modelo fabricado en colores naranja, amarillo, verde, azul, rojo, negro, blanco y tienen un diseño único realizado por el mismo cantante.

Uno de los elementos incorporados por el artista, fue una carita sonriente con ojos de relámpago, la cual es su marca distintiva. Cuando el modelo fue aprobado, Balvin usó el calzado en su participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV en Miami, cantando junto a Jennifer Lopez, quien más tarde presumió haberlos podido conseguir.

En México, el precio de salida de este modelo de tenis fue de $4,099 pesos y se agotaron rápidamente, por lo que ahora se venden en otros sitios a más del doble de su precio