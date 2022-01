Tom Holland considera escena de acción de Uncharted "la más difícil" de su carrera

Tom Holland se ha convertido en uno de los actores favoritos en los últimos tiempos, y después del gran éxito obtenido con Spider-Man: No Way Home, los fanáticos se encuentran ansiosos por ver su nueva producción "Uncharted", en donde el actor segura que contiene algunas de las escenas de acción más duras que filmó en su carrera.

Fue a través de un nuevo vídeo promocional de "Uncharted" publicado por Sony, que Holland detalló la rudeza de algunas de las secuencias más espectaculares que se verán en el film dirigido por Ruben Fleischer.

TE RECOMENDAMOS: Tom Holland desea que el próximo Spider-Man sea una mujer

Imagen / Sony

"En Uncharted, estaba rodando acrobacias que son mucho más grandes que cualquier cosa que haya hecho antes", dijo Holland, declaraciones que sobresalen, sobre todo teniendo en cuenta que ha aparecido en numerosas películas de Spider-Man y Los Vengadores.

El actor hizo énfasis en la escena "Pelea de aviones", compartida por Sony hace algunos días, y que está inspirada en el capítulo Polizón de Uncharted 3: Drake's Deception.

En dicha escena, Drake intenta evitar ser expulsado por la puerta de la rampa de un avión de carga y se enzarza en un combate en el aire: "La secuencia en la que salimos volando por la parte trasera del avión en las cajas, debemos haberla rodado durante cinco semanas, casi todos los días".

Tom realizó al menos algunas de sus propias acrobacias para esta secuencia, que implicaba colgarse en el aire y caer sobre una alfombra: "A veces estaba como a 30 metros en el aire, atado a una caja que está girando, y entonces básicamente me colgaba hasta que me lanzaba. Y daba mucho miedo, pero creo que ese nivel de miedo hace que la escena sea mucho más auténtica. Es la secuencia de acción más difícil que he hecho".

TE PODRÍA INTERESAR: Tom Holland piensa en un retiro temporal de la actuación

Hace algunas semanas, el actor confesó que fue bastante dificil participar en la película: "Me estaban golpeando mucho. Estaba maltrecho y magullado, y tenía tendinitis en los isquiotibiales. Nunca volveré a hacer una escena de lucha con espada".

El actor también comentó que solo pasaron tres días entre sus últimas escenas como Peter Parker y su transformación en Nathan Drake, lo que involucró un vuelo de Berlín, Alemania, a Atlanta, Estados Unidos.

¿De que trata Uncharted?

La historia será una precuela a la narrativa de los videojuegos, presentando a un muy joven Nathan Drake, un cazador de tesoros cuya historia contará cómo llegó a hacerse amigo de otro personaje emblemático de la franquicia: Victor “Sully” Sullivan.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Tom Holland interpretará a Fred Astaire en nueva biopic

Uncharted, también está protagonizada por Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali y Tati Gabrielle, y tras un retraso de seis meses, está previsto que llegue a los cines el 18 de febrero de 2022.