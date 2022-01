Dulce María se burla del "botox" y sus resultados. A través de su cuenta de Instagram, Dulce María sorprendió con un video donde aparece con un filtro que le hace ver como si se hubiera sometido a tratamientos para "lucir más joven".

TE RECOMENDAMOS: Galilea Montijo intenta defender a Yalitza Aparicio de Superholly y termina criticada

Dulce María se ha destacado por un estilo muy natural. A sus 36 años, la ex RBD ha demostrado que no necesita tratamientos estéticos para lucir hermosa. Sin embargo, un filtro de Instagram fue el pretexto perfecto para mostrar cómo luciría y al mismo tiempo, burlarse de quienes aseguran que no se someten a nada y el cambio es evidente.

Dulce María utilizó el filtro "Pillow Face" de Instagram, que altera el rostro de las personas para hacerlas ver como si se hubieran puesto "fillers" en extremo. "El efecto botox" se hizo presente y Dulce María quiso jugar con ello.