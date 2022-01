Dueño de empresa ahorró todo un año para llevar de vacaciones a sus empleados

Un jefe excepcional. En redes sociales se hizo viral la historia de un empresario que ahorró todo un año para poder llevar de vacaciones a todos sus empleados. ¿La razón? Él está consciente que el éxito del negocio depende más de ellos que de él.

En Paraguay, un empresario de nombre Sebastián Sánchez, dueño de la firma SE Máquina, quiso agradecer a sus empleados con un viaje. El hombre, que se dedica a la renta, venta y reparación de máquinas de construcción, ahorró un año entero para poderse ir a la playa con sus 15 empleados.

Y es que la situación económica es tan complicada que sus empleados preferían trabajar y generar ingresos extras, a tomar sus vacaciones. Él, aunque lo permitió, quiso, aún así, darles una retribución por su esfuerzo y dedicación.

"Siempre que se les dan vacaciones a los trabajadores ellos prefieren seguir yendo a la empresa para ganar un adicional y no descansan, no viajaban y no pasan ese tiempo con su familia", reveló Fabiola Colnago, esposa de Sebastián Sánchez.

Sebastián ahorró un año para llevarlos a la playa y hospedarlos en un hotel de cinco estrellas en Encarnación, Paraguay. Además, organizó actividades, los invitó a cenar, realizó sorteos e hizo convivios para que pudieran relajarse y disfrutar de sus vacaciones como nunca.

