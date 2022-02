Lolita Cortés se declaró una persona queer y bisexual

Lolita Cortés se ha vuelto una de las figuras del espectáculo más controversiales gracias a las polémicas que ha protagonizado, y ahora se ha vuelto tendencia, no precisamente su talento que es único, sino por revelar durante un programa su orientación sexual.

Fue durante su participación en el Reality Show Iconic Drag Fashion Week, el cual se transmite a través de YouTube, que la también llamada “Jueza de Hierro” se declaró abiertamente como una persona queer y bisexual.

TE RECOMENDAMOS: Regina Orozco se declara abiertamente pansexual



Y es que Lolita es conocida por sus duras críticas, y mientras se encontraba dando su critica al atuendo de la concursante Enchantee Irazú, está replicó replicó que ella era Queer, a lo que Lolita la interrumpió para revelar que ella también lo era, pero no compartía su apreciación sobre el concepto.

"Yo soy una persona Queer. ¡Claro que soy Queer!, salgo completamente de lo que los cánones sociales están pidiendo. Soy una persona que está completamente tatuada, que ama los piercings, que es bisexual… Soy Queer, pero no por eso me voy a subir al escenario a hacer el ridículo, no tiene nada que ver", expresó la jueza mexicana.

Enchantee Irazú rápidamente respondió: “Precisamente cuando abordas esto de que puedo ser una mujer hermosa, pues ni dentro ni fuera de Drag me identifico como una mujer”, a lo que Lolita la interrumpio y concluyó diciendo: “Podrías ser queer”.

Sus comentarios y acciones de inmediato la volvieron tendencia en las redes sociales dividiendo opiniones entre los seguidores del programa que dejaron una diversidad de comentarios en la publicación del episodio en la plataforma de YouTube.

TE PODRÍA INTERESAR: “Saldría conmigo misma si pudiera hacerlo”: Modelo se define como autosexual

Mientras unos aplaudían su apertura para hablar sobre el tema a nivel personal, otros señalaron que estaba utilizando el término "Queer" de forma incorrecta.

¿Qué es ser Queer?

“Queer” es una palabra que describe una identidad de género y sexual diferente a la heterosexual y cisgénero. Las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero pueden quizá identificarse con la palabra “queer” sin directamente asociarse solamente a su orientación sexual.

Antes “queer” se usaba para despreciar y faltarle al respeto a las personas LGBT+. Ahora, se ha asumido para reivindicar el orgullo de ser diferentes frente a la normalización de las personas cisgénero y cisexuales.