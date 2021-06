“Saldría conmigo misma si pudiera hacerlo”: Modelo se define como autosexual

Cada vez son las celebridades que deciden “salir del closet” y gritarle al mundo sus preferencias sexuales, y una más que se une a la lista es la modelo de Playboy, Luana Sandien, al declararse abiertamente como “autosexual”.

La brasileña de 27 años, quizás más conocida por la polémica que rodeó su sesión de fotos en topless en Dubai, ha vuelto a la polémica al anunciar que se encuentra fuera del mercado, pero no porque alguien haya conquistado su corazón, sino por que ha renunciado a los hombres y a las mujeres por completo.

@luanasandien

Con el lema “Si no puedes amar a alguien, más vale que te ames a ti mismo”, la modelo confesó durante una entrevista que se siente atraída por sí misma y que siempre se ha sentido así.

“Me siento atraído por mí mismo. Siempre me he sentido así, sólo que no sabía que había un nombre para ello. Es bueno saber que no estoy loco por ello, o que soy un narcisista masivo, es algo real que mucha gente experimenta. Fue muy importante saber que no estoy sola”, escribió en su cuenta de Instagram.

¿Qué significa la autosexualidad para Sandien?. La brasileña lo describe como una "especie de amor propio con esteroides", afirmando que se quiere más a sí misma y que está contenta con su aspecto. Incluso admitió que si fuera otra persona, "saldría consigo misma".

Recordemos que Luana Sandien no es la primera celebridad en declararse abiertamente como “autosexual”, pues recientemente Kourtney Kardashian también reveló que era autosexual en su sitio web de estilo de vida.

¿Qué significa ser “autosexual”?

Las personas autosexuales se sienten atraídos por ellos mismos al igual que una persona heterosexual le atraen personas del sexo opuesto; y a una persona homosexual le atraen las personas de su mismo sexo.