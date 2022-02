Hombre llamado Kovid se enfrenta a todo el mundo por las dificultades que le causa su nombre

¿Puede haber algo peor para una persona que llamarse igual que el virus que ha puesto en alerta roja la salud de la humanidad? Bueno, por si no te lo imaginabas hoy te contamos que existe una persona en el mundo que tiene este problema, y lo cierto es que no la ha pasado nada bien.

Esta es la historia de un nombre llamado Kovid Kapoor, él es una de las personas que se manifestó contra la Organización Mundial de la Salud (OMS) luego de que la institución decidiera nombrar covid-19 al virus SARS-CoV-2.

Por supuesto que ante su demanda, el empresario no recibió ningún tipo de respuesta y hasta el momento, asegura que se ha enfrentado a infinidad de problemas que le cuestan trabajo sobrellevar.

My name is Kovid and I'm not a virus 🙄 #COVID2019 #coronavirusus

Para empezar el mayor problema es que su nombre es similar al del virus, por lo que Kovid, de 31 años explicó en redes sociales que había viajado al extranjero por primera vez desde el comienzo de la pandemia y que su nombre “divirtió a muchas personas”.

Su peculiar nombre lo ayudó a romper el hielo con sus nuevos amigos, pero le trajo problemas al pedir un café, reunirse con sus clientes e incluso al documentar sus vuelos.

El caso no se quedó en las redes sociales de este hombre, sino que llegó a Twitter y desató bromas y hasta solicitudes de algunos medios de comunicación para entrevistarlo.

Al principio no soportaba que lo compararan con el virus / Internet

“Siempre me ha gustado mi nombre, pero el tipo de atención que ha recibido en los últimos años me hace admirarlo más. Me preguntan al respecto varias veces, casi todos los días, y, créanme, ver las reacciones de la gente me hace reír. Solía bromear al respecto con mis amigos y ya estaban caducando las bromas cuando de repente mis ‘tweets’ se volvieron virales. Así que diría que sigue siendo divertido y me río de eso cada vez que alguien nota la similitud en los nombres”.

Por si no te dabas una idea, te contamos que el significado de Kovid en hindi es “erudito” o “persona educada”. Además, es muy poco común que alguien lleve este nombre y su madre lo había elegido incluso antes de saber que estaba embarazada.

“Es un nombre memorable cuyo significado es hermoso y no lo cambiaría por nada del mundo. Honestamente, una de las razones por las que amaba mi nombre era que era muy singular. Solo me había cruzado con un Kovid en 30 años de mi vida hasta que me volví viral. Ahora hay bastantes ‘Kovid’ que me envían mensajes en las redes sociales después de ver mi tweet. ¡Ellos compartieron sus experiencias similares conmigo y nos reímos mucho!”.