Por esta razón la cantante Enya se ha recluido en un castillo en Irlanda desde hace dos décadas

Una de las voces más hermosas que existen en la actualidad es sin duda la de Eithne ní Bhraonáin, mejor conocida como Enya, y es que su trabajo es capaz de transportar a cualquiera a otro mundo, ya que la combinación de los sonidos y las letras que utiliza para sus canciones, son joyas inigualables.

Algo que ha llamado la atención es que esta cantante mientras más alejada permanezca del mundo mejor, o al menos eso es lo que ella ha hecho pensar, pues lleva poco más de dos décadas recluida a voluntad en un castillo en Irlanda.

A pesar de su confinamiento, esta talentosa cantante se mantiene como una de las artistas más exitosas y populares de Irlanda y del mundo, y además no da conciertos, ni ofrece entrevistas.

“Llevo aquí quince años y te puedo asegurar que no la he visto nunca. La puerta está siempre cerrada”, contaba un vecino en 2001 al diario The Independent. “A Bono y a su mujer siempre se les ve pasear por aquí. A ella nunca. El otro día vi a una mujer en chándal y zapatillas y creo que era ella, pero no lo sé”, añadía otro.

De acuerdo con la información compartida por el diario El País, fue en los primeros años del siglo XXI, cuando la prensa comenzó a preguntarse en dónde estaba Enya; la artista llevaba una década en la cresta de la ola y, de repente, había dejado de producir (lanzó el album A day without rain en 2000 y pasaron cinco hasta que se supo de ella, con el siguiente, Amarantine, en 2005).

Después se dieron cuenta de que no tenía sentido preguntárselo: Enya haría muchos más parones y desaparecería muchas veces más después de aquello, a encerrarse en un castillo victoriano de altísimos muros de piedra y puertas de acero.

A todo lo anterior, sin duda entró la duda en muchos, sobre todo al no comprender ¿cómo era posible que una artista que aparecía y desaparecía fuera una de las más ricas de la nación irlandesa?.

Cabe señalar que Enya ha vendido más de 70 millones de copias de sus álbumes en el todo el mundo, y esto aún causa asombró, ya que se dice que cuando firmó su primer contrato con Warner, y siendo una artista novel, se las ingenió para obtener una cláusula en la que se le otorgaba libertad creativa total y sin fecha límite de entrega.

“La música es lo que vende, no yo. Y siempre lo he querido así , porque soy extremadamente celosa de mi intimidad. Mucha gente podría pensar que es imposible tener éxito sin una vida pública. Están equivocados”, contó la artista a The Times en 1995, cuando estaba en lo más alto de su carrera.

Por la información con la que se cuenta, se dice que el castillo en donde permanece recluida Enya, lo adquirió en 1997 por 2 millones y medio de libras.

Todo lo que te contamos anteriormente, solo es un indicio de al parecer a la cantante le gusta mucho su soledad. Por lo que se sabe ella fue enviada por su familia a un convento de música cuando era niña y siempre ha vivido sola.

