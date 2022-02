Tom Brady realiza emotiva despedida por su retiro de la NFL

Tras 22 años de una magnifica carrera, oficialmente la leyenda de la NFL, Tom Brady anunció su retiro del deporte, y el mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers lo hizo agradeciendo a quienes lo ayudaron a convertirse posiblemente en el mejor quarterback de la historia.

Fue el pasado sábado que la NFL anunció que el legendario quarterback se retiraba tras una carrera increíblemente exitosa, pero ahora Brady ha confirmado la noticia él mismo.

TE RECOMENDAMOS: Super Bowl LVI: Todo lo que tienes que saber

El también veterano de los New England Patriots se despidió del fútbol americano con un emotivo mensaje tras 22 temporadas y siete victorias en el Super Bowl.

“Siempre he creído que el deporte del futbol es una apuesta ‘de ir con todo’, si no se trata de un compromiso al 100% competitivo, no tendrás éxito y el éxito es lo que más me gusta de nuestro juego. Hay un desafío físico, mental y emocional CADA día qe me ha permitido maximizar mi máximo potencial. Y he hecho mi mejor esfuerzo estos últimos 22 años. No hay atajos para el éxito en el campo o en la vida“, fue el primer mensaje de Tom Brady.

En el extenso comunicado publicado en sus rede sociales, Brady agradece a los propietarios de los Bucs, la familia Glazer, al personal del equipo de la NFL y a sus compañeros de equipo. También rinde homenaje a sus padres y a su familia por su apoyo.

“Esto es difícil para mí de escribir, pero aquí va: ya no voy a hacer ese compromiso competitivo. Amo mi carrera en la NFL, y ahora es el momento de enfocar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención“, agregó.

TAMBIÉN PUEDES LEER: NFL presenta Trailer del Halftime Show de Súper Bowl LVI

El deportista dedicó unas líneas especificas a su esposa, la supermodelo Gisele Bundchen, a quien considera su más grande logro más allá de los emparrillados: “A mi esposa, Gisele, y a mis tres hijos, Jack, Benny y Vivi. Ustedes son mi inspiración. Nuestra familia es mi gran logro. Siempre salía del campo y llegaba a casa con la esposa más amorosa y comprensiva que ha hecho todo por nuestra familia para permitirme concentrarme en mi carrera. Te amo amor de mi vida”, apuntó Brady.

Sin embargo, algo que llamó la atención en su comunicado es que n ningun momento mencionará a los Patriots, equipo donde ganó seis Super Bowls, ni a su antiguo entrenador Bill Belichick.

"Mis compañeros de equipo, entrenadores, compañeros de competición y aficionados se merecen el 100% de mí. Pero en este momento, es mejor que deje el campo de juego a la próxima generación de atletas dedicados y comprometidos", escribió Brady.

TE PODRÍA INTERESAR: Bengals vs Rams, así se jugará el Super Bowl LVI

Tom Brady se retira como cinco veces MVP de la Super Bowl, tres veces MVP de la NFL, 15 veces Pro Bowl, seis veces All Pro, líder de todos los tiempos de TD de pase y líder de todas las yardas de pase de la NFL. Adem.asm a sus 44 años, fue elegido en el puesto 199 de la sexta ronda del draft en el año 2000, lo que significa que se convirtió en el mayor robo del draft de la NFL de todos los tiempos.