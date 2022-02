Mamá fitness es criticada por vestir con ropa deportiva para ir por su hijo a la escuela

Una modelo y fisicoculturista en Bolivia, sufrió una gran discriminación en la escuela de su hijo. La mujer se hizo viral luego de que madres y padres de familia se quejaran de ella por ir vestida en ropa deportiva al pasar por su hijo.

Vanessa Medina es una modelo fitness originaria de Santa Cruz, Bolivia. La mujer ha ganado varios concursos de fisicoculturismo y constantemente comparte fotos de la figura que ha conseguido gracias a su disciplina. Sin embargo, para los padres de familia del colegio de su hijo, su vida fit debe permanecer en redes sociales y no exhibirla en la vida diaria. Por eso, decidieron subir fotos y videos quejándose de su forma de vestir al ir por su hijo a la escuela.

En uno de los videos se puede ver cómo una madre graba a Vanessa y a su hijo saliendo del auto para entrar a la escuela. Vanessa lleva una licra en short que deja al descubierto toda su espalda y que permite que sus músculos resalten en la prenda.

Aparentemente, para la otra mamá, esa ropa no es la adecuada para llevar a sus hijos a la escuela y lo mostró en el video, criticando a Vanessa Medina: "Mira a esa, en este momento dan ganas de cambiar de colegio a tu hijo ¿eh? Por gente como esta te dan ganas de cambiarlo de colegio", dice la mujer en el video.

Critican a mamá fitness por llevar a su hijo a la escuela en ropa deportiva

Otra fotografía, muestra cómo Vanessa, sin molestar a nadie, está parada afuera de la escuela esperando a su hijo. Inmediatamente las publicaciones causaron controversia en redes sociales, mientras unos criticaron a Vanessa por su forma de vestir, otros la defendieron y aseguraron que ella no estaba haciendo nada malo y podía vestirse como quisiera.

A través de su cuenta de Facebook, Vanessa, quien también es abogada, se defendió y agradeció a quienes la apoyaron a pesar de las críticas.

"Quería manifestarme mediante este post dando las gracias a todas las personas que me hicieron llegar su apoyo mediante muchos mensajitos, muestra de cariño y aprecio hacia mi persona con palabras tan lindas defendiéndome en redes sociales por el video que se hizo viral con mal designio hacia mi persona donde esa madre hizo queriendo denigrarme, expresándose con tal desprecio hacia mi y exponiéndolo a mi hijito de 4 años sin saber que eso es delito

[...] Sus planes no salieron como hubiera querido, tuvo las peores intenciones al subirlo y exponerme y referirse así hacia mi. Soy una Mami Fit que trabaja y cuido a mi hijito con todo el amor del mundo, y no hago nada malo a nadie la gente que me conoce sabe que tengo un corazón lleno de amor y valores. Gracias por brindarme tanto apoyo soy feliz al saber que en Bolivia hay mucha gente con un corazón divino", dice parte de la publicación.