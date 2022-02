Donovan Carrillo presenta rutina que le da el pase a la final de los juegos de invierno 2022

Donovan Carrillo está haciendo historia en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. El patinador artístico originario de Zapopan Jalisco, debutó en los juegos de invierno y se ha convertido en el primero de su país en participar en 30 años, además de lograr posicionarse entre los finalistas para el programa largo.

Sin duda, uno de los nombres más sonados en el deporte en los próximos días será el de Donovan Carrillo. A sus 22 años, el joven está haciendo historia en los juegos de invierno 2022. En su primera presentación en los juegos, clasificó entre los finalistas, con una calificación de 79.69, convirtiéndose así en el único mexicano y latinoamericano que primero presentaron su programa corto y posteriormente, quedó entre los 24 lugares que presentarán su rutina libre el próximo 9 de febrero. En este momento, se encuentra en el tercer lugar de la clasificación general.

Donovan Carrillo "los sueños se hacen realidad" /

La presentación de Donovan Carrillo fue al ritmo de Black Magic Woman de Carlos Santana. En su rutina incluyó saltos como Four Toe, Triple Axel, Triple Lutz con Triple Toe.

"Los sueños se hacen realidad", dijo Donovan Carrillo al terminar su presentación y ver que logró ser uno de los finalistas. En redes sociales aplaudieron su trabajo, talento y dedicación. Así mismo, memes comenzaron a circular en apoyo al joven tapatío.

La siguiente participación de Donovan será en el programa libre (o programa largo) el miércoles 9 de febrero, a las 19:30 horas, la cual tendrá un mix musical conformado por "Perhaps, perhaps, perhaps" de Daniel Boaventura y Carlos Rivera; "Sway" de Dean Martin y "María" de Ricky Martín.

