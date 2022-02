Águila salvaje entra en su coche, reacción se hace viral

Un día cualquiera en la vida del youtuber se convirtió en uno de los momentos más virales de este tiempo. Un youtuber se encontraba grabando mientras manejaba cuando de la nada, un águila salvaje entró por la ventana y lo asustó terriblemente.

Renante Balbuena, un youtuber estadounidense, se encontraba de viaje en Filipinas y decidió grabar cada momento de sus vacaciones. Uno de ellos, era contar todos sus planes para seguir creciendo su canal. Renante le pedía a sus seguidores que lo ayudaran con las reproducciones y con compartir sus nuevos videos, para poder monetizar su contenido. En medio de la plática en la que decía que necesitaba que lo ayudaran prácticamente a hacerse viral, un águila entró por su ventana y se estrelló con él.

Águila salvaje entra a carro de youtuber y le da enorme susto

Renante no supo qué hacer, se quedó quieto para evitar que el águila lo lastimara. Sin embargo, parecía que ella se sentía igual pues se quedó inmóvil y solo cuando Renante acercaba su mano, ella hacía un gesto de ataque.

Renante notó que el águila estaba herido de una ala. Al ver que el ave estaba sangrando, Renante cuidó sus movimientos para no asustarla y así poder salir del auto.

Mientras tanto, grababa y tomaba fotos del animal. Más tarde, reveló que al ver que el águila se había lastimado, llamó a su primo que resulta ser veterinario, para que le indicara qué tenía que hacer para mantener al águila a salvo.

"Quise acariciarla, pero no lo hice. No quería estresarla y hacer que no comiera, así que puse una manta sobre la jaula y la dejé toda la noche. El águila estaba lista para ser liberada después de cuatro días", declaró más tarde el joven.

Curiosa la vida que él pedía vistas a sus videos y un ave llegó a hacerlo viral.