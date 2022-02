Farruko pide perdón por la letra de sus canciones en pleno concierto

"Farru se retira", esas fueron algunas de las palabras de Farruko en su más reciente concierto en Miami donde sorprendió no solo por disculparse por algunas de sus canciones "y el daño que le hizo" a muchos de los hijos de su público, sino también por anunciar que se había convertido al cristianismo y buscaba llevar el mensaje a sus seguidores, para tener un despertar espiritual.

Carlos Efrén Reyes, mejor conocido como Farruko, detuvo uno de sus conciertos en el FTX Arena de Miami, para hablar de un cambio radical en su vida. El cantante originario de Puerto Rico, inició pidiendo una disculpa por canciones como "Pepas", que para él, eran mala influencia para los jóvenes. Posteriormente, sus músicos comenzaron a tocar música instrumental mientras Farruko hablaba del gran cambio en su vida cuando conoció a Dios.

"Hoy puedo decir que sí, que lo logré, que me va bien, que he logrado muchas cosas, tengo todo el éxito del mundo materialmente. Tuve la canción número uno del 2021 el año pasado, gracias a Dios; pero les digo algo, yo por las noches lloraba, yo por las noches me sentía vacío, yo siendo el mismo número uno, teniendo los mejores carros, teniendo todo, yo no podía ver a mis hijos", decía conmovido, tratando de conectar con su público.

"Me creí mi propia mentira porque mi canción era la número uno. No sabía el mensaje que estaba enviando. Ahora te pido perdón porque el amor empieza desde adentro. Valorar la vida porque no sabemos si nos vamos a salvar. No estoy orgulloso de eso. Sabrá Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano, porque el amor empieza por el perdón" continuaba.

Farruko se negó a cantar "Pepas" y a cambio, la mayoría de las canciones dejaba que las cantara el público. Los videos se hicieron virales y su nombre se hizo tendencia luego de que internautas criticaran su presentación. Ante esto, Farruko envió un comunicado en su cuenta de Instagram, diciendo que el "Farru" de antes se había retirado y ahora estaba dirigido por Dios y por él mismo. Además, aseguró que quien quisiera un reembolso de sus boletos, podía solicitarlo.

"Lamento verdad los que van a ver a Farru están a tiempo de no ir y se les puede hacer un reembolso los q vayan y quieran una nueva experiencia de amor son bienvenidos así solo vaya 1 ahí estaré y los amare igual vayan o no vayan!! Están a Tiempo para q no gasten su dinero ni tiempo en vida eterna y armonía los amo", escribió.