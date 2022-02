Moto G71 5G: Un celular mermado por su propia marca

La ya famosa línea Moto G de Motorola ha estado en el centro de la gama media durante varios años. Este catálogo de smartphones ha ido evolucionando con el tiempo, ofreciendo cada vez más opciones. Sin embargo, este rango de alternativas ha crecido tanto que cada dispositivo presenta poca diferencia contra sus propios "hermanos". El Moto G71 5G es víctima de esta marejada de dispositivos ya que, aunque presenta especificaciones y precio competitivo, los propios móviles de la marca en segmentos más bajos se vuelven ofertas más atractivas.

Especificaciones

Pantalla 6.4”

Procesador Qualcomm Snapdragon 695

6GB de RAM

128GB de almacenamiento

Cámaras traseras 50 MP + 2MP Macro + 2MP Sensor de profundidad

Cámara frontal 16 MP

Lector de huellas digitales trasero

Batería de 5,000mAh

Carga Turbo Power de Motorola

Android 11

Botón dedicado para Asistente de Google

Diseño y desempeño

En cuanto a diseño no rompe el molde que el legado de la línea moto G ha dejado sobre sí. Líneas curveadas en un sobrio rectángulo con remates metálicos en el dorso. El módulo de cámaras no sobresale demasiado de la parte trasera y el logo de Motorola una vez más es usado como lector de huellas digitales. En este apartado solamente tenemos 2 quejas: la primera es que el botón de asistente de Google está colocado del mismo lado y por encima de las teclas de volumen. Usualmente, en otros modelos, se localiza en el lado contrario. Desgraciadamente esto provoca que muchas veces actives el asistente por error cuando lo que querías era subir el volumen. Y la última, aunque no es tan importante, es que la mica de plástico que se usa para proteger el teléfono le da mal aspecto al tener un plástico que no es completamente traslúcida; haciendo que la parte metalizada no luzca su verdadero color. De hecho, esta mica ya la habíamos visto en modelos de gama baja de Oppo.