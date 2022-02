Moto g51 5G, un smartphone con funciones promedio

La incorporación de Dolby Atmos será una de las funcionalidades favoritas de los usuarios que están iniciando o desean continuar mejorando su experiencia en el mundo del audio semi-profesional. Este sistema de mejora por software ofrece tres perfiles diferentes: Audio inteligente, Música y Película, las cuales optimizan la pista que estés escuchando, acentuando aquellos detalles como los medios, graves o bajos, conforme lo requieras.

Sin embargo, no podemos echar mano de un ecualizador gráfico, característica que decepcionará a muchos.

Una vez bloqueado el dispositivo, mostrará un always on display minimalista, aquí agrupará la mayoría de las notificaciones por aplicación sin dar más información de cada una, da mayor énfasis al reproductor multimedia que tengas activo en ese momento, por ejemplo YouTube Music.

Sus 208 gramos de peso le brindan una sensación al tacto rígida, sin embargo, la cubierta posterior de plástico en terminados metálicos no nos terminó de convencer.

Las tres cámaras se encuentran en un rectángulo de bordes pronunciadamente curvos, un estilo de diseño que nos recordó a algunos celulares de mediados de los años 2000.

En la parte inferior se encuentra el conector de 3.5 mm, con el cual podremos hacer uso de la radio FM, característica valorada por los usuarios de esta gama. A un lado está el conecto USB-C y el único altavoz externo.

Los botones de +/- volumen y botón de bloqueo, se encuentran en el costado derecho, además casi en la parte superior encontramos un botón dedicado al asistente de Google, un detalle por demás curioso, ya que muchos equipos de la competencia dejaron de incorporarlo desde hace algunos años.

La pantalla está bordeada por un bisel de tamaño aceptable, mientras que la cámara delantera está presente mediante una perforación colocada al centro superior del dispositivo.

Conclusión

A medida que el mercado mexicano se ha visto beneficiado por nuevas propuestas de otros fabricantes, los consumidores han recibido más por su dinero.

Lamentablemente la apuesta de moto por el G51 5G no termina de convencernos, durante nuestro periodo de prueba no logramos empatizar con el smartphone. Pese a tener resistencia al agua, consideramos que este no es un valor que subsane su rendimiento.

Calificación: 7