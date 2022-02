Chicharito Hernández hace oficial su nueva relación en redes sociales

"Te celebro a ti y ese corazonsote que se te sale del pecho todos los días. Happy Vday (Feliz día de San Valentín) torombolo", escribió la modelo en la publicación.

Chicharito y Nicole Mcpherson confirman su relación por el Día de San Valentín /

Así mismo, Nicole compartió una respuesta que le hizo uno de sus fans. "¿Te encanta el Chicha?", decía la pregunta. Ella respondió con un video donde poco se veía pero se escuchaba a la pareja reír enamorados.

Por ahora, Sarah Kohan, ex esposa de Chicharito, no ha publicado nada sobre su situación sentimental y durante San Valentín no publicó nada mas que algunas fotografías con sus hijos.