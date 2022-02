Tatuador de Lupillo ofrece opciones a Nodal para tapar sus tatuajes

Hace unos meses, cuando Lupillo Rivera se comprometió y decidió sacar a Belinda por completo de su vida, se hizo viral por el extravagante tatuaje que se hizo para cubrir el del rostro de Belinda que tenía en su brazo. Un brochazo de tinta se convirtió en meme y por más que el tatuador quiso defender su diseño, no logró mucho. Sin embargo, eso no es impedimento para ofrecer sus servicios a Christian Nodal pues digamos que él ya tiene la experiencia de quitar tatuajes sobre Belinda.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Antonio Morales, conocido en redes como @tanke_rules, compartió una propuesta de cómo modificar el tatuaje de los ojos de Belinda que tiene Christian Nodal en el pecho. De una cautivadora mirada, se transformarían a los ojos de un demonio.

QUIZÁ TE INTERESE: Los memes que dejó la ruptura de Belinda y Christian Nodal

"Más que taparlo mi recomendación sería transformar el tatuaje, es decir utilizar los elementos que ya tiene a nuestro favor para hacer un tatuaje completamente diferente. En este caso se me ocurrió utilizar los ojos y agregar una máscara de Hannya que es un elemento tradicional japonés a una mujer celosa transformada en demonio. Modificar obviamente los ojos al punto de que se vuelva como una especie de demonio", dijo el tatuador en un video donde mostraba la transformación y los elementos que añadió, incluyendo unos ojos rojos demoníacos en lugar de la mirada de Belinda.

Así quedaría el tatuaje de Christian Nodal de los ojos de Belinda, si lo arreglara el tatuador de Lupillo Rivera /

El tatuador de Lupillo aclaró que no por su propuesta quiera decir que Belinda es un demonio. Simplemente está tratando de utilizar los elementos que tiene a su favor. "Obviamente yo no estoy diciendo que la señorita Belinda es un demonio, simplemente la idea vino a mi mente porque en mi trabajo como tatuador trato de encontrar la manera más sencilla de resolver los diseños de mis clientes, con los que sé que obtendré un resultado satisfactorio", concluyó.

LEE TAMBIÉN: Farruko pide perdón por la letra de sus canciones en pleno concierto

Cómo cambiaría los otros tatuajes

En una entrevista para el programa Ventaneando, Antonio Morales dijo que también podría modificar otros tatuajes en honor a Belinda.

El de la frente que dice "Utopía", él le recomendaría que lo dejara así. "Me gusta mucho por lo que significa, entonces yo le recomendaría que ese no, no lo tocara, pues igual nada más él y todo México sabemos qué significa".

El de Beli, cerca de su oreja, él le agregaría letras para que el tatuaje dijera "Believe".

Antonio Morales reveló que cobra 4,500 pesos por sesión pero a Christian Nodal no le cobraría nada y recomendaría hacerlo en dos sesiones o en una sesión de 12 horas, aunque advierte que Nodal tendría que ser muy resistente al dolor pues la zona es muy sensible.

¿Tú qué opinas? ¿Que Nodal vaya con el tatuador de Lupillo?