Emiten primer acta de nacimiento no binaria en México

Pequeños pasos que hacen la diferencia. Por primera vez en México, se emitió en un Registro Civil, un acta de nacimiento que reconoce a una persona con género no binario. Esto tras una lucha por la inclusión, hecha por activistas y una organización en defensa de los derechos civiles de la comunidad LGBGTQ+.

Fue el Registro Civil de Guanajuato quien otorgó el acta de nacimiento al activista Fausto Martínez quien por varios meses, realizó un proceso para que se le identificara como género no binario. Esto, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) se negara a entregarle una credencial para votar con este género, pues su acta de nacimiento debía indicar el sexo que llevaría su identificación.

Primer acta de nacimiento no binaria en México /

"Como saben el pasado 24 de septiembre junte a otres solicité al INE que en nuestra identificación se pusiera NB en vez del sexo. Nos fue negado bajo el argumento de que en los documentos presentados (acta, CURP ) no venía específicado el género", escribió en Twitter contando su experiencia.

Fue así como Fausto y otras tres personas se acercaron a la organización Amicus, para comenzar un proceso de amparo para el cambio de documentos y así, en su credencial para votar, pudiera establecerse su género no binario.

"Lo que no se nombra no existe. Por ello la transcendencia de este hecho. El estado mexicano reconoce que las personas no binarias existimos y con ello somos objeto de derechos y obligaciones", compartió Fausto en sus redes sociales.

Les comparto que el pasado 11 de febrero recibí mi acta de nacimiento NB. Les cuento un poco como fue el proceso. pic.twitter.com/biz6RkgkYQ — Fausto Martínez (@FaustoGlow) February 16, 2022

Así mismo, Fausto compartió el comunicado emitido por la organización Amicus y el acta de nacimiento en la que resaltan las legras NB, expedida por la Dirección General del Registro Civil con la firma del comisionado Miguel Angel Mendoza Alfaro y el sello de la oficina.

"Es el primer caso de este tipo en México, hasta donde tenemos conocimiento en nuestras tres organizaciones", dice parte del comunicado donde también se aclara que el amparo solo tiene consecuencias para quien lo amparó. En este caso, Fausto.