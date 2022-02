Calienta su desayuno en la oficina y termina incendiándola

Tragedias de Godinez. Se hizo viral la historia de un joven que inocentemente quería ganar un bono en el trabajo y terminó incendiando la oficina. Todo por meter su desayuno en el microondas.

Nada como una motivación económica por parte de tu empresa para echarle más ganas al trabajo y buscar ser lo más eficiente posible. Pero a veces, las ganas de querer superarse, hace que descuidemos algunas cosas, por ejemplo, nuestra propia seguridad. Eso aprendió un joven empleado que por querer ganar un bono en su trabajo, quiso agilizar tiempo y terminó incendiando la oficina.

El video ya se hizo viral en Tiktok. Un hombre llamado Roberto Herrera compartió cómo incendió su oficina por querer calentar unos burritos de desayuno y así ahorrar tiempo para ponerse a trabajar.

"Yo desayunando burritos de huevito con jamón para estar al tiro en el jale y ganarme el bono", escribió en el video donde orgulloso muestra su lonchera con los burritos envueltos en aluminio.

Corte a la oficina toda incendiada y todos evacuando el lugar. ¿La razón? No tenía idea que el aluminio no va dentro del microondas. "Jesús de Veracruz, ¿por qué nadie me dijo que el aluminio no va en el micro? Pues no hubo burritos ni bono pero las risas no faltaron", concluyó.

El video del incidente ocurrido en Monterrey ya cuenta con más de 200 mil reproducciones. Esperamos que personas que no sabían lo del aluminio, hayan aprendido la lección.