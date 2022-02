Albañil se vuelve viral por confesar la razón por la que trabaja muy duro

Dicen que la educación inicia desde casa, y los padres son el claro ejemplo para los hijos, por ello la historia de un albañil le ha dado la vuelta al mundo tras confesar la razón por la cual ha decidido trabajar tan duro: Dar un buen ejemplo en casa.

Fue a través de las redes sociales que un hombre, dedicado a la albañilería compartió que era lo que más deseaba para sus hijos, después de ser cuestionado sobre el trabajo tan duro que desempeña día con día.

"Aunque no parezca carnal estoy tratando e intentando de cambiar el rumbo de mis hijos, es lo que estoy tratando de hacer. No quiero decir que este trabajo no sea noble, pero no estaría mal tener un doctor, un ingeniero o una maestra", indicó el albañil.

Además, dio un gran mensaje a la sociedad,y presumió que aunque su labor como albañil es algo noble, no estaría mal que sus hijos se convirtieran en “un doctor, un ingeniero o una maestra”, asegurando que cualquier trabajo es bueno, siempre y cuando se trabaje con esfuerzo y perseverancia.

