Jake Gyllenhaal responde a "All Too Well" de Taylor Swift

Jake Gyllenhaal reacciona por primera vez a la polémica de la canción que le hizo Taylor Swift y que lo ha convertido en uno de los actores más odiados del espectáculo estadounidense, por romperle el corazón a la cantante. Esta es su reacción a "All Too Well".

Ser famoso también tiene sus desventajas, sobre todo si sales con una celebridad del tamaño de Taylor Swift y te ves involucrado en una de las canciones más habladas de los últimos años. Eso lo sabe muy bien Jake Gyllenhaal, quien se convirtió en el centro de atención luego del lanzamiento de la versión extendida de diez minutos de "All Too Well", un sencillo que Taylor Swift estrenó en 2012 pero que retomó a finales de 2021 y que explicó la tormentosa relación que vivió con Gyllenhaal y cómo su diferencia de edad provocó que ella terminara con un corazón totalmente roto.

Ahora, luego de convertirse en la canción #1 en los ranking musicales más importantes del mundo, Jake Gyllenhaal habló por primera vez del tema. Eso sí, él asegura que la canción no trata para nada de él.

Taylor Swift ilustró su relación con Jake Gyllenhaal en "All Too Well" junto a un videoclip protagonizado por Sadie Sink y Dylan O'Brien, quienes se llevan 11 años de diferencia, tal como lo hacían Taylor Swift y Jake Gyllenhaal cuando fueron novios / En una reciente entrevista para una revista masculina, Jake Gyllenhaal fue cuestionado sobre la polémica de Taylor Swift y cómo está sobrellevando el odio por parte de los fans de la cantante, lo que ha provocado que cierre los comentarios en su cuenta de Instagram. Jake Gyllenhaal tuvo que cerrar la sección de comentarios de su Instagrma para evitar ataques de fans de Taylor Swift / QUIZÁ TE INTERESE: Scooter Braun; quién es y por qué está tan obsesionado con Taylor Swift "... [la canción] No tiene nada que ver conmigo. Se trata de su relación con sus fans. Es su expresión. Los artistas aprovechan las experiencias personales para inspirarse, y eso no se lo envidio a nadie", dijo Gyllenhaal quien también aseguró que no le afectaban los ataques en su contra pero sí considera importante atender la problemática de los fans reaccionando de manera violenta en redes sociales, a quienes supuestamente tienen problemas con su artistas favorito. "En algún momento, creo que es importante que cuando los seguidores se vuelvan revoltosos, sintamos la responsabilidad de que sean civiles y no permitan el ciberacoso en nombre de uno. Eso plantea una pregunta filosófica más profunda. No se trata de un individuo en sí, sino de una conversación que nos permite examinar cómo podemos, o incluso deberíamos, asumir la responsabilidad de lo que ponemos en el mundo, nuestras contribuciones al mundo. ¿Cómo provocamos una conversación?", declaró. LEE TAMBIÉN: Lanzan primer trailer de película biográfica de Elvis Presley Gyllenhaal insistió en que no le afectan los malos comentarios y que actualmente se encuentra en una muy buena etapa de su vida, con una relación feliz y estable y una familia que lo ha apoyado en estos momentos difíciles.