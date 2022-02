Danna Paola arremete contra revista que habló de su pérdida de peso

Danna Paola está cansada que se hable de su cuerpo y puso un alto a quienes se atreven a opinar sobre él, esto incluso si es con un medio al que ella ofreció una entrevista.

Recientemente Danna Paola pasó un mal momento con una revista. La cantante y actriz fue invitada a posar para la portada de una revista para jóvenes donde habló de sus proyectos, su música y sus motivaciones. Sin embargo, un texto al pie de una de las fotos que le tomaron, la incomodó bastante pues hicieron alusión a su figura y el cambio que ha tenido en los últimos meses.

A través de sus redes sociales, Danna Paola compartió cómo la revista se refirió a ella como que estaba "estrenando nueva figura", lo que causó molestia en la actriz quien aseguró que no está estrenando nada, que no se opina sobre el cuerpo de los demás y que está cansada que insistan en hablar de su cuerpo cuando por mucho tiempo se le criticó e incluso se le hizo body shaming.

"Siempre que hago entrevistas hablo de mis proyectos, mi estado actual, motivaciones, salud mental etc, pero siempre se me pregunta sobre mi físico, siempre es un punto de opinión, y llevo años luchando con esas preguntas y dándoles la vuelta a algo positivo. Y esta vez durante la entrevista hicieron demasiado énfasis en cómo me veo ahora, específicamente con mi cuerpo, y honestamente evite esas preguntas y me enfoqué mi salud mental ya que eso ha ayudado mucho a cuidarme por fuera también".

"En fin, es un tema que en todas las entrevistas intento darle la vuelta y no hacer énfasis en los cambios de mi cuerpo, porque nunca ha sido un tema fácil para mi y más cuando los medios me hicieron body shaming muchos años", escribió Danna Paola. Posteriormente, compartió una foto de la revista donde al pie decía: "La actriz y cantante presumió nueva figura y la presumió en exclusiva para la revista".

Danna Paola arremete contra revista que habló de su cuerpo / "Pero for real!? No, no estoy estrenando nueva figura, NO, no hice la sesión de fotos para presumirla, so, disappointing", concluyó Danna Paola, etiquetando a la revista. LEE TAMBIÉN: Belinda lanza nueva canción, ¿con dedicatoria? Inmediatamente sus fans la defendieron y apoyaron su forma de manifestarse. Estas han sido sus últimas declaraciones al respecto pero ya hace algunos meses, en entrevista con Yordi Rosado, confesó cómo la industria le creó inseguridades que ella jamás tuvo. Algunas, respecto a su cuerpo.