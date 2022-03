Mujer con cejas extravagantes asegura estar cansada de las burlas que recibe en las redes sociales

A estas alturas de la vida todos ya deberían de respetar la personalidad y la forma de vestir de las personas, pues es problema de cada individuo las elecciones que hace respecto a como quiere comunicarse con el mundo.

Y aunque esto debería ser una realidad, lo cierto es que con el auge de las redes sociales el bullying cibernético no se hace esperar, y son cientas las personas que alrededor del mundo sufren de este fenómeno sin siquiera imaginarse que en algún momento de su vida lo atravesarían.

Hacemos mención de lo anterior ya que el día de hoy te queremos contar la experiencia a la cual se enfrentó Sammie-Jo Hailford, una chica de 27 años, que asegura sufrir de acoso por parte de internautas debido a sus enormes cejas.

El caso de Sammie es peculiar porque ella compartió su forma de pensar y ser, destacando por algo que ella muestra en su rostro y ha conmocionado a muchas personas, lo cual ha acarreado apoyo y, en su mayoría, críticas que la han hecho sentir mal.

Sammie-Jo. se viralizó en TikTok al mostrar una anécdota en donde expuso que fue severamente criticada por diversos usuarios de la red, ya que consideraron sus extrañas cejas como algo muy extravagante y fuera de lo normal.

La chica de Reino Unido encontró más haters que fans, puesto que sus cejas son demasiado grandes. Pero no son naturales, si no producto de algún diseño que ella eligió hacerse, eso sí, imposible de no notarlas, puesto que son tan grandes y marcadas que más parecen un par de rectángulos pintados en la zona de sus cejas.

De acuerdo con lo que comparte la joven, ella decidió hacerse ese tipo de cejas para rivalizar con los estándares de belleza impuestos en la sociedad actual.

"Siento que la gente está condicionada socialmente para ser bella solo si forma parte de estos estándares y simplemente no estoy de acuerdo con ello y no me gusta".

"Me gusta hacer una reivindicación y las cejas lo hacen para mí. Empezaron con un tamaño normal y fueron creciendo con el tiempo y me gusta tener un aspecto diferente. Sería genial que fueran las cejas más grandes de Gran Bretaña”, indicó.

Además de lo anterior, ella confirmó que ha recibido comentarios que van más allá de lo aceptable, donde incluso sugieren que no debería ser madre.

"La gente ha dicho que no debería ser madre y que van a llamar a los servicios sociales por mis cejas. En Internet se llega a extremos. Pueden llamar a los servicios sociales porque no tengo nada que ocultar. Mis cejas no determinan si soy una buena madre o no", mencionó.