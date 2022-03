Juego de trivia “Preguntados” tendrá su propia serie interactiva en Netflix

Los espectadores pueden repetir las pruebas para obtener las respuestas correctas y acumular puntos. Al ganar suficientes puntos, los jugadores pueden avanzar en la historia y ayudar a Willy a salvar a los habitantes de Trivialandia de las mazmorras de Rocky.

Producido por Daniel Calin y Vin Rubino de Sunday Sauce Productions, Trivia Quest estará disponible en todos los dispositivos compatibles, incluidos: SmartTVs, reproductores multimedia de transmisión, consolas de juegos, navegadores de computadora, teléfonos y tabletas (Android, iPhones, iPads, iPod touch). Sin embargo, no se podrá usar desde Apple TV, algunos dispositivos Chromecast, Teslas con pantalla táctil o la app de Netflix para Windows.

Imagen / Netflix

Esta nueva serie interactiva tiene previsto su lanzamiento para el próximo 1 de abril, y se unirá al catalogo de este tipo de producciones de Netflix en las que encontramos: Cat Burglar, Black Mirror: Bandersnatch, Puss in Book: Trapped in an Epic Tale, Minecraft: Story Mode, You vs. Wild y Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend.