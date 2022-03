Realme 9i, un equipo listo para la batalla diaria

Si eres de los que se preocupa de la estética que busca algo que sea bonito por dentro y por fuera, la buena noticia es que este es un dispositivo de buen ver. Aunque el cuerpo es de plástico, el acabado se ve bien y se siente sólido en la palma de la mano. La parte trasera de color Prism Black (que fue el que evaluamos) se ve bien y no recoge el polvo ni manchas tan fácilmente, de hecho, el teléfono se ve relativamente bien sin una funda aunque, si incluye un protector para protegerlo de golpes y caídas. La ubicación del botón de encendido y el sensor de huellas dactilares al costado derecho es excelente, ya que se puede alcanzar fácilmente con el pulgar, sin embargo es algo incómodo para los zurdos que se ven obligados a usar la mano diestra para poder desbloquearlo.

Audio un tanto extraño

El equipo cuenta con una adición bien recibida que es la inclusión de bocinas estéreo. Aunque desafortunadamente la muestra que recibimos no nos dio la mejor experiencia. No podemos generalizar y decir que en todos los equipos vaya a pasar igual, pero en nuestro caso, ajustando el volumen a lo más bajo así como al ajustarlo al nivel más alto, la música se distorsiona de forma desagradable. Tampoco es algo que pase todo el tiempo, pero cuando sucede puede ser molesto y desesperante, porque no es una falla en un smartphone, es más bien de software que bien puede solucionarse con una actualización.

De hecho, también ocurrió algo muy extraño en las llamadas y es que, al tomar una llamada telefónica con el altavoz, ésta se cortaba inexplicablemente después de unos minutos. Si tomábamos la llamada de manera normal, no pasa nada, pero la realidad es que muchos hablamos por teléfono mientras vamos manejando o estamos haciendo limpieza, por lo que también es molesto el tener que buscar unos audífonos para poder atenderlas.