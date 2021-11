Realme 8 Pro, un compañero de batalla con una buena cámara

La nueva línea de equipos del fabricante chino Realme ha llegado para competir en el mundo de los teléfonos inteligentes de gama media, y en esta ocasión te contaremos qué tal funciona el Realme 8 Pro y te decimos si vale la pena o no este smartphone.

Un equipo resistente y poderoso

El teléfono cuenta con características propias de la gama media, pero que se desenvuelve bien cuando lo utilizamos para trabajar o para entretenimiento, ya que está equipado con:

Procesador Qualcomm Snapdragon 720G

8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, que se pueden ampliar mediante tarjetas microSD

Pantalla AMOLED de 6.4 pulgadas con resolución FullHD+

Batería de 4,500 mAh acompañada de una carga rápida de 50W

Puerto USB tipo C y jack de audífonos 3.5 mm

Reconocimiento facial y lector de huellas incorporado en pantalla

Para el uso cotidiano, como usar Facebook, Instagram, TikTok, escuchar música en segundo plano y tomar fotografías casuales, el Realme 8 Pro cumple, teniendo hasta 10 aplicaciones en segundo plano sin ralentizaciones o cierres inesperados, por lo que el equipo funcionará sin complicación para aquellos que utilicen el teléfono de esta forma.

Exigiéndole un poco más, como en la edición de contenido multimedia, captura de video por largos periodos, edición de documentos extensos y presentaciones con múltiples archivos adjuntos, el teléfono cumplió justo y realizó las tareas sin objeción alguna, sin embargo, no puede ejecutar más de 2 actividades de este estilo al mismo tiempo sin presentar ralentizaciones o errores de edición.

Sin embargo, el comportamiento del equipo con videojuegos es fluido, otorgando gráficos altos (sin llegar al máximo) y rendimiento alto para títulos como Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, Free Fire MAX, Injustice 2 o Asphalt 8. Por lo que otros juegos menos demandantes no son problema para el smartphone, por ejemplo, Candy Crush, Clash Royale, Pokémon Go o Crash Bandicoot on the Run.