Camila Cabello se sincera y cuenta las razones por las que terminó con Shawn Mendes

Hace apenas unos meses Camila Cabello se convirtió en el centro de atención al dar la noticia de que su relación de más de dos años con Shawn Mendes había terminado.

Aunque ambos artistas ofrecieron una corta pero concisa explicación en sus redes sociales, lo cierto es que siempre quedaron dudas acerca de cuáles fueron las verdaderas razones que los llevaron a terminar su noviazgo.

Por supuesto que ante la inesperada noticia, sus millones de seguidores quedaron desconcertados, pues no podían entender porque un amor como el de ellos, terminó sin mayor explicación. Sin embargo, a pesar de lo que sucedió, muchos están a favor de que la pareja reconsidere la situación y se reconcilien.

Pero a pesar de las muestras de cariño y apoyo, todo parece indicar que la relación entre Cabello y Mendes no volverá a ser, pues de acuerdo con lo que la intérprete de “La Havana” contó en una entrevista, las razones que los llevaron a dicha decisiones fueron determinantes.

“Esos años en los que estuvimos saliendo… incluso mientras escribía este álbum e incluso ahora, creo que mi enfoque es realmente: ‘¿Cómo puedo ser una persona completa?”.

De hecho, a todo lo que pasó se le podría dar una explicación si tomamos como referencia que a medida que la pareja se hacía mayor, sus prioridades comenzaban a cambiar.

“Y siento que así fue para los dos. Debido a que ambos comenzamos muy jóvenes también, es como si realmente estuviéramos aprendiendo cómo ser adultos saludables. Y eso a veces significa no tener su enfoque principal en su carrera”.

La pareja terminó su relación de dos años en noviembre pasado y prometieron “seguir siendo los mejores amigos” en un comunicado conjunto que publicaron en sus respectivas cuentas de Instagram.

¿Canción de Camila está dedicada a Shawn Mendes?

Todo parece indicar que “Bam Bam”, la nueva canción de Cabello está dedicada a la ruptura amorosa que tuvo con el canadiense. “Siento que por fin estoy en un punto en el que he vivido experiencias, he ido a terapia, he trabajado muchísimo y ahora he conseguido estar bien. No necesito que las cosas sean perfectas para disfrutar mi vida. Eso es de lo que trata esta canción y casi todo el resto del álbum”.

La canción, que es una colaboración con Ed Sheeran, comienza con: “Dijiste que odiabas el océano / Pero ahora estás surfeando / Dije que te amaría de por vida / Pero acabo de vender nuestra casa”.

Ambos hechos ocurrieron tras la ruptura. Mendes compartió unas imágenes surfeando poco después de anunciar su separación, y Cabello decidió vender la mansión que compartían en Los Ángeles.

