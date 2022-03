Presentan un nuevo color del iPhone 13, el iPhone SE 5G, la nueva iPad Air, el chip M1 Ultra, Mac Studio y la Mac Studio Display

Hoy durante una conferencia digital, Tim Cook, director ejecutivo de Apple, dio inicio al ya conocido Apple Event, abriendo boca con las series y películas nominadas que podemos encontrar en Apple TV+, algunas de ellas son: Coda y The Tragedy of Machbeth. No obstante, también dejo ver algunas películas que estarán disponibles próximamente como: Luck (de los creadores Toy Story y Cars), Spirited, Argylle y Cha Cha: Real Smoth. A su vez dio a conocer que en el servicio estará disponible Friday Night Baseball, dos partidos de la MLB todos los viernes.

Pasando a la presentación de dispositivos, Cook dio rienda suelta a las siguientes presentaciones:

iPhone 13 Verde

Ahora llegará un nuevo color de iPhone 13 y iPhone 13 Pro que estará disponible en tiendas el próximo 18 de marzo.