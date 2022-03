Danna Paola rechazó interpretar a Selena en serie de Netflix, confiesa la razón

TE RECOMENDAMOS: Anuel AA no ha superado a Karol G y lo muestra en reciente canción

Recientemente Danna Paola fue invitada al podcast de Juanpa Zurita "No hagas lo fácil", donde contó algunos de los retos más grandes que ha tenido en su carrera profesional. El de la música, sin duda uno de los más difíciles.

Y es que Danna Paola tuvo que rechazar participar en la cuarta temporada de Élite y en la serie de Selena, para poder dedicarse a la música. La decisión, definitivamente no fue fácil.

Danna Paola confesó la difícil decisión que tomó, en el nuevo podcast de Juanpa Zurita /

Danna Paola confesó que cuando estaban terminando de filmar la segunda temporada de Élite, le avisaron que se había quedado con el papel de Selena Quintanilla en "Selena: La Serie" de Netflix. Al mismo tiempo, los productores de Élite querían negociar su participación en una cuarta temporada. Todo, mientras ella solo soñaba con hacer música.

QUIZÁ TE INTERESE: Dua Lipa sorprende a superfan de 80 años que se hizo viral en redes sociales

"Fue súper difícil. Fue una revelación muy grande pero sobre todo muy chistoso porque fue con un numerólogo [...] Me dedico y comienzo a componer música, saco mis canciones, sale 'Mala Fama', durante el rodaje de la segunda temporada de Élite. Por contrato, se acababa hasta la tercera y me dijeron 'vamos a renegociar para la cuarta temporada' y yo fue como de no saber qué hacer", dijo Danna asegurando que en ese inter también había hecho el casting para Selena.

"Hice el casting de Selena en España y me lo quedé. Lo más difícil fue llegar, saber que ya tenía el personaje y la cuarta temporada de Élite. Pero ¿y mi música? Estoy empezando, le está yendo bien", seguía contando. Incluso, se reunió con sus compañeras de la serie, entre ellas Ester Expósito, para saber qué decidirían ellas.

LEE TAMBIÉN: Camila Cabello se sincera y cuenta las razones por las que terminó con Shawn Mendes

Fue hasta en una cita con el numerólogo que Danna Paola se dio cuenta que tenía que decidir por la música. "Me dice, 'tienes el número seis, es creatividad, es arte, es música' y yo empecé a llorar y a terapearme con el numerólogo. Él me dijo 'Danna, tú en tu misión de vida, siempre has creído que eres la actriz que canta... error: eres la cantante que actúa' y comencé a llorar".

Así, Danna Paola decidió escuchar a su corazón y tomar las riendas de su vida. Por supuesto una decisión de la que no se arrepiente pues ahora es una de las estrellas latinas más importantes de la música. Si lo que buscas es una señal para seguir tus sueños, aquí lo tienes.