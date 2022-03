Mujer se hace tatuaje en la cara y luego se arrepiente porque no consigue trabajo

A Davies le ofrecieron un tatuaje gratis, pero solo si se lo hacia en la cara, y por lo que cuenta al parecer no midió las consecuencias, pues en un principio no creyó que eso le generara algún problema.

Pero ahora la chica batalla para encontrar trabajo, y debido a eso ahora se arrepiente de la decisión que tomó al tatuarse el rostro.

Por lo que relata Tanya, hace un par de años, un amigo le propuso que si quería ser modelo en un concurso de tatuajes en letra cursiva, ella estaba pasando por una etapa rebelde en su vida, así que aceptó el reto.

Ahora el tatuaje se lo cubre con su cabello / Internet

La mujer creyó que era una gran oportunidad, ya que sería gratis, aunque el tatuaje debía ser en la cara, por lo que decidió hacerlo al lado derecho de su frente, justo encima de su ceja. Sin embargo, cuando el tatuador terminó, se dio cuenta de que le tatuaron la palabra cursed (maldito).

“No fue hasta que me tatuaron las letras CUR y SED que pregunté que era. Era la palabra ‘maldito’ y para entonces no había vuelta atrás. Inmediatamente comencé a temer cómo se vería y me pregunté: ‘¿Qué pensará mi mamá?’”.

Ahora la chica está arrepentida de haberlo hecho, pero sobre todo de no haber preguntado antes qué sería lo que le iban a tatuar. Tanya ha tratado de cubrir el tatuaje con maquillaje, pero es demasiado oscuro, por lo que usa su cabello como solución.

Aún con maquillaje es muy difícil de ocultar / Internet "Fue la peor decisión que he tomado. Me encantan los tatuajes, pero ahora estoy desesperada porque me quiten los de la cara. Andar por ahí con la palabra 'maldito' tatuada en la frente se ha convertido en una pesadilla viviente". "Estoy desesperada porque me eliminen los tatuajes para poder seguir una carrera adecuada, pero si me lo hacen con láser, podría empeorar mi cara". Sin embargo, ese no es el único tatuaje del que se arrepiente, ya que también tiene tatuada la palabra "hermoso" en inglés debajo de la barbilla, pero no se aprecia bien, pues para poderlo leer correctamente debe levantar la barbilla. Sus tatuajes son muy visibles / Internet